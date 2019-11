Calles llenas para recibir a la Navidad (y al Black Friday)

Ceuta da la bienvenida a la Navidad con un espectáculo de luces y música y las calles atestadas por los descuentos del Black Friday. Miles de personas de personas atiborran esta tarde las calles comerciales del centro, especialmente el Paseo del Revellín donde, literalmente, no cabía nadie más.

Aunque lejos del campeonato mundial que libran Vigo y Madrid, Ceuta se ha engalanado con más de un millón de puntos de luz que bailarán a ritmo de la música en espectáculos en tres pases diarios. El primero de estos espectáculos ha contado con medio Gobierno (y algún miembro de la oposición) de espectadores a ritmo de Mariah Carey y su tan empalagoso como recurrente ‘All i want for Christmas is you’.

Un arranque de la campaña navideña, pensado para atraer turistas e impulsar el comercio local que no ha podido encontrar mejor aliado que el Black Friday. La jornada (semana en algunos casos) de descuentos ha atraído a la ciudad a miles de compradores en estas rebajas pre navideñas importadas del mercado estadounidense.

Tras el alumbrado de bienvenida a la Navidad, comienza una serie de actos y actividades que se alargarán hasta la Noche de Reyes, el más inmediato, este lunes con l inauguración de un Belén hecho con muñecos de Playmobil en e Palacio Autonómico. Ya el miércoles 11 tendrá lugar el pregón navideño a cargo de Arturo Fuentes Cabrera. Ese mismo día se celebrará el concurso platos típicos navideños.

El jueves 12 es la cita con el Belén viviente de la Catedral y el viernes 13 será el concurso de Villancicos, antesala de la Polvoroná, que será el lunes 16 l juvenil y el 17 la oficial. El miércoles 18 de diciembre sonarán las zambombas en la Plaza de España de la mano de la Zambombá de la Hermandad del Rocío.