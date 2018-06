Un centenar de personas se concentran en Ceuta en contra de ‘la manada’ liberada

La ola de protestas “contra la Justicia patriarcal” que ha recorrido todo el país desde que este jueves se conociera la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de conceder la libertad provisional a los cinco miembros de ‘la manada’ condenados por un delito de abuso sexual perpetrado durante las fiestas de San Fermines de 2016 a 9 años de cárcel también ha llegado a Ceuta. En la plaza de los Reyes, convocados por la Plataforma Feminista de Ceuta –el ente que el pasado marzo decidió unir fuerzas y entidades de marcado carácter feminista-, se han concentrado algo más de un centenar de personas, muchas ataviadas con camisetas moradas de la propia plataforma.

“Nosotras como la Plataforma Feminista de Ceuta queremos mostrar nuestro rechazo más contundente a la puesta en libertad de los presuntos violadores ya condenados, aunque no sea en firme. Esto demuestra que la Justicia es patriarcal y no mira por la seguridad de las mujeres. Consideramos que esto pone en riesgo a más mujeres, que se nos ningunea y el mensaje es claro: las mujeres estamos en peligro, nuestra vida no vale absolutamente nada y ellos pueden salirse con la suya con total impunidad”, ha declarado a la prensa Raquel Elez en funciones de portavoz de la plataforma.

Carteles de “yo sí te creo”, de “somos tu manada” u otros denunciando miedo se han salpicado con gritos en contra de la decisión y de repulsa del “patriarcado” o el machismo.

A la concentración no han faltado representantes de Caballas, Podemos, MDyC, o PSOE (el grupo más numeroso). Todos en un perfil bajo, algunos lamentando el escaso eco de una concentración, convocado como en el resto del país sobre la marcha y con celeridad tras conocer la puesta en libertad. La decisión judicial ha vuelto a llenar las calles de indignación feminista, como ya sucediera cuando se hizo pública la sentencia –recurrida por todas las partes- que no consideró que se hubiera producido una violación y rebajó la penetración de los cinco condenados a una joven de 19 años en un portal de Pamplona, mientras la grababan y la dejaban después tirada en el mismo reducido espacio tirada y sin móvil (se lo robaron) a un abuso sexual.

La baja afluencia de protestantes contrasta por ejemplo con las concentraciones por la falta de seguridad en Ceuta, convocadas también a través de las redes sociales en los últimos dos años. Quizás por eso la portavoz de la Plataforma Feminista de Ceuta ha preferido fijarse en el resonar del trueno feminista en las calles de toda España más que en la concentración de Ceuta: “Demuestra que estamos todas unidas por una misma causa. Esto podría haber sido una condena ejemplarizante, teniendo en cuenta el número de violaciones múltiples que está habiendo en el último año”. 18 denuncias en los últimos 6 meses.