Ceuta insiste en devolver o repartir a los MENA ante expertos de Suecia, que no practica esa política

Nieto inaugura un Seminario internacional de cooperación policial y social en materia de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) con otra llamada a poder retornarlos a Marruecos y, mientras tanto, crear mecanismos de "contingencia" para desahogar la ciudad. En el país escandinavo no se devuelve a nadie que no haya cumplido 18 años y se trabaja en acogida famliar o en centros "más pequeños" que en España.