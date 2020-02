Una ceutí activa una campaña de microfinanciación para salvar una escuela en Tailandia

Gloria Vargas, una joven residente en Ceuta, ha puesto en marcha una campaña de microfinanciación para conseguir reunir 5.000 euros y evitar el cierre del 'Wat Pasak School', un pequeño centro educativo que forma a unos 40 niños de Saraburi, una ciudad desfavorecida de Tailandia en el área de Bangkok. Para ello, ha iniciado un 'crowdfunding' en la página de recaudación de fondos GoFundMe .

“Me duele pensar que puedan cerrar ese colegio. Los niños que van allí viven en los alrededores, en casas que para nosotros serían consideradas chabolas. Estoy casi segura que si cierran ese centro, más de uno dejará los estudios”, argumenta la joven ceutí, quien impartió clases de inglés hace un par de años en la institución.

El problema radica en que “es un colegio tan pequeño, que el gobierno ha decidido no pagarles”, lo que ha supuesto un importante problema de solvencia para la entidad, que se plantea despedir a una de las docentes y cerrar sus puertas. Es por ello que está buscando ayuda: “Con 5.000 euros me gustaría pagar el sueldo de todo un año a esa profesora (4450€) y que el resto lo utilizaran para comprar material escolar, arreglar algo en el colegio o comprarle el uniforme a aquellos que no puedan permitírselo ni en una década” argumenta la joven.

“Sé que es mucho dinero, pero sería genial. Esos niños no tienen la culpa”, señala. Además, la joven explica que será ella misma quien entregue los fondos a la escuela, ya que tiene planeado viajar próximamente a Saraburi y promete que grabará todo para que “quienes hayan participado puedan ver dónde va destinada su aportación”.