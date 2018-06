La Ciudad pide “sentido común” para disfrutar sin sustos la noche de San Juan

La Ciudad tiene listo el dispositivo de seguridad y limpieza para la noche de San Juan, en el que participan varias áreas de la Ciudad. Una noche en la que el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, pide “sentido común” para disfrutar de la noche más corta del año.

Varios equipos de limpieza, con 18 operarios, trabajarán en la limpieza de las zons más concurridas desde las 22.00 horas, extendiendo su labor en este dispositivo especial hasta ls 13.00 horas del día 24.

Recomendaciones de seguridad

Como es habitual en este tipo de citas, con gran afluencia popular, el Área de Coordinación de Emergencias (ARCE)- Protección Civil ha publicado sus recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección en caso de emergencia y que el público sepa cómo actuar en caso de imprevisto.

Se recomienda un cuidado especial con los niños, acudir con antelación al espectáculo para colocarse en zonas libres de grandes masas de público y evitar empujones; obedecer las instrucciones del personal de organización y seguridad; y mantenerse apartado del lugar de lanzamiento de los fuegos, siempre sin sobrepasar el cordón de seguridad, son otras indicaciones lanzadas con motivo de la noche de San Juan.

A todas estas se añade la de prestar especial atención a la caída de fragmentos incandescentes y avisar de forma inmediata al personal de seguridad si algún resto de los fuegos cae cerca sin explotar; así como la advertencia, a quienes vayan a disfrutar de la velada y pirotecnia desde el mar, de que no pueden navegar a menos de 200 metros de la costa.

Atención: Es obligatorio dar parte de las hogueras a Bomberos

Respecto de las hogueras, el primer aviso es la obligación de dar parte al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) o Bomberos de la intención de hacer una, y dos maneras de hacerlo: por correo electrónico (marios@ceuta.es) y fax (956 528 079)

Superado ese trámite, ARCE-Protección Civil recuerda cómo hay que preparar la hoguera, que nunca debe estar a menos de 15 metros de fachadas y vehículos ni bajo tendido eléctrico o impidiendo el paso de vehículos de emergencias: lo primero ha de ser poner un grueso de arena sobre el suelo; lo segundo, no debe encenderse el fuego con líquidos inflamables, ya que pueden producir quemaduras; lo tercero, no se pueden tirar a la hoguera papeles ni tejidos, pues el aire los puede levantar y llevar las llamas a otro lugar fuera de nuestro control; lo cuarto, no hay que lanzar bidones, espráis, neumáticos, plásticos… pueden explotar, contaminar e intoxicar, según el caso. Y por último, es obligado cerciorarse, al apagar la hoguera, de que no se reavivará. ARCE-Protección Civil subraya, además, que en caso de emergencia hay que llamar al 1-1-2.