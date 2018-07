El Comité de Trace acusa a la empresa de explotar a la plantilla para no contratar a nadie en verano

El Comité de Trace ha cargado hoy a través de su secretario, Juan Gutiérrez, contra sus patronos por el "acoso laboral" que sufre la plantilla: "No vamos a tolerar que un solo operario salga a trabajar en un vehículo en el que los Pliegos y la Administración paga porque vayan dos; que en las playas trabajen 4 ó 6 operarios cuando debe haber 14; que un camión de recogida vaya al litoral, a barrer y a por contenedores..", ha enumerado.

De "pasote" ha tildado que al barrendero de una barriada "le cogen en dos o tres ocasiones a lo largo de su jornada y le llevan a otras, un abuso para no contratar a nadie que no vamos a tolerar mientras faltan 69 personas en plantilla y contamos con un material escaso y de mala calidad".

Gutiérrez se ha preguntado "qué pasa" y "dónde están los controladores" políticos del Gobierno cuando, además, "estamos recogiendo miles y miles de kilos de basura del suelo porque no reponen los contenedores que se deterioran o arden en llamas".

"Todo esto se ha hablado por activa y por pasiva con la patronal en reuniones pero hace caso omiso: si no tienen ganas o no quieren estar en la concesión, que se vayan pero que dejen a la plantilla trabajar y que no quieran ahorrar a costa de ella", ha resumido el ugetista.