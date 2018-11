El Consejo de Gobierno aprueba ampliar el presupuesto de los MENA sin límite

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este viernes una propuesta de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad para ampliar el crédito disponible en los Presupuestos de la Ciudad para el servicio de acogimiento residencial de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que tutela la propia Administración Local, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel.

La ampliación del crédito aprobada este viernes no tiene una cuantía fijada. La decisión la toma el Gobierno de este modo para prevenir que el dinero disponible se pueda agotar incluso “antes de la licitación del servicio” dado el incremento en la llegada de estos menores experimentado en los últimos meses. “Igual no es suficiente”, ha explicado Hachuel, y como a lo mejor se agota la partida se ha optado por no concretar cantidad alguna y permitir así al Ejecutivo disponer de fondos extras llegado el caso.

La Administración Local cuenta para este servicio también con la inyección económica extraordinaria insuflada por la Administración Estatal tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.