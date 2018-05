El Observatorio contra la Islamofobia ha analizado durante todo el pasado año el tratamiento que recibe el Islam en los seis principales diarios españoles y el resultado del último cuatrimestre de 2017 es demoledor: el 70 por ciento de las informaciones en las que se trataba el Islam –noticias, entrevistas y artículos de opinión- eran islamófobas, propagaban el miedo al Islam mediante generalizaciones o alusiones al terrorismo, etc…

Un porcentaje que se eleva al 90 por ciento si se analiza el global de las informaciones. “¿Cuál sería la imagen del Real Madrid si el 90 por ciento de las noticias fuesen negativas?”, se pregunta Pedro Rojo, codirector del Observatorio de la islamofobia en los medios y presidente de la Fundación Al Fanar para el conocimiento Árabe. “No nos creemos que el 90 por ciento de las informaciones sobre religión católica sean negativas”, comparaba Rojo en su introducción al seminario.

Rojo está en Ceuta invitado por el Centro Cultural Al Idrissi para participar en un seminario contra la Islamofobia en el que contrastar la visión del colectivo musulmán de Ceuta con la de los periodistas, pero ni unos ni casi los otros respondieron a una cita en la que sí hubo representación política (PP y MDyC); también participó Intercultura, como asociación representativa del colectivo musulmán y dos periodistas, de Ceuta al Día y El Faro de Ceuta. Un seminario en el que, paradójicamente, el experto, el coordinador del Observatorio, venía a aprender de una realidad diferente en este terreno: Ceuta.

La clave está en diferenciar, explicaba Rojo, la islamofobia deliberada y calculada, muy habitual sobre todo en los artículos de opinión de medios de derecha y ultraderecha, de la que no es intencionada y obedece solo a una mala praxis o, simplemente, por un trabajo hecho con prisa o sin reflexión. Por un lado está la información negativa sobre el Islam, que puede estar perfectamente cubierta y otra son lo artículos islamófobos que pueden venir por generalizaciones, como el Islam equivale a terrorismo, equivale a repre4sión, a cuestiones retrógradas. O datos falsos, estadísticas mal implementadas, definiciones que no se corresponden con la realidad, tergiversar datos o hechos, falsear declaraciones para que parezcan lo que no son… Hay muchas tipologías”, explicaba Rojo, que no se cansa de alertar de los peligros de tomar la parte por el todo en los medios de comunicación.

El Objetivo del Observatorio no es ser lo vigilantes de la prensa, sin buscar mejoras, herramientas para ayudar a no caer en la simplificación, como el glosario de términos islámicos de la escritora Luz Gómez o cuestiones tan sencillas como evitar el nombre Estado Islámico por el de Daesh para evitar la identificación automática con el Islam. Todo pasa por un cambio de mentalidad. “No se admiten artículos machistas o racistas o cuando se publican se arma la de Dios, ¿por qué no se hace lo mismo con la islamofobia?”, proponen desde el Observatorio