Cuando trabajar es un sueño hecho realidad

El 1 de Mayo es para la gran mayoría simplemente un día festivo, una oportunidad de puente para tomarse unas vacaciones. Para otros, una minoría olvidada, el Día del Trabajador es en cambio una oportunidad de hacer realidad un sueño: trabajar, aunque solo sea ese día y lo sea de forma simbólica. Es el caso de María, una de las usuarias de la Asociación Síndrome de Down que este año ha celebrado el 1 de Mayo trabajando por primera vez en su vida.

María se ha incorporado este miércoles a la plantilla de la peluquería K’abell que es el segundo año que se suma a esta iniciativa del programa Apoya2 de inserción laboral que este año ha colocado a tres usuarios de la Asociación Síndrome de Down en dos empresas locales, el Hotel Ulises y la citada peluquería. “Los chavales están muy nerviosos y emocionados. Están todo el año formándose y claro, cuando les das la oportunidad de que todo lo que preparamos en la asociación lo puedan llevar a la práctica ellos encantados”, explica Ana Cruces, psicóloga del programa de inserción laboral.

No son los únicos “encantados” con la iniciativa. También las empresas que participan y que repiten. “Nos reconocen que es una experiencia muy bonita”, apunta Cruces recordando que, por ejemplo, quien hizo sus prácticas en esta misma peluquería este WorkDay de la Asociación Síndrome de Down terminó encontrando trabajo tres meses después. Son ya cinco las empresas que colaboran en la inserción laboral de personas con síndrome de Down: Carrefour, Casa Ros, Decathlon y Covirán y desde la Asociación Síndrome de Down llaman a más a sumarse a esta bonita iniciativa. Para eso sirve esta peculiar forma de celebrar el Día del Trabajo: “Solo trabajan hoy y luego siguen formándose. Es una manera de dar visibilidad a este programa para que otras empresas se animen y participen”, invita la psicóloga de la Asociación.