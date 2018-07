Desmontando el odio

“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”, expresó Mahatma Gandhi gurú de la resistencia pacífica, padre de la independencia de la India, y con efigie en la ciudad. La violencia, algo más intensa de lo que es habitual, usada por los migrantes que protagonizaron el último salto a la valla en el amanecer del pasado jueves ha desatado la ira ciudadana, que ha encontrado en el discurso del líder de VOX del viernes en el centro de la ciudad, una guía y una excusa para desatarse. Las redes sociales se han llenado de odio. Odio hacia los migrantes y odio hacia quien no les odie, justificándose con el viejo refrán de quien no esté conmigo está contra mí. Que en este caso es quién no esté contra los migrantes no está con la Guardia Civil. Cortando de raíz cualquier debate sobre el asunto que pudiera basarse en razones y datos y expresándose con insultos y amenazas.

Insultos, amenazas y expresiones que son vómitos de odio sin razonamiento alguno contra todo y todos los que no quieran reducir el problema sin más a una invasión. Cualquier otro punto de vista que intente expresarse es atacado de un modo verbal violento. Tanto así, que la propia Guardia Civil, llamaba el sábado a algunos medios para salir en defensa del responsable de Cruz Roja, Clemen Núñez. Sus palabras en una intervención para la cadena de televisión La Sexta , desataron una marea de nuevos insultos, con insinuación o llamamiento abierto al boicot a la entidad humanitaria en las redes, especialmente en el grupo de Facebook, Ceuta Insegura –un hilo que hizo saltar todas las alarmas en la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta– dado que eran incluso algunos agentes del cuerpo los que estaban cargando contra los miembros de Cruz Roja a los que siempre se ha considerado “compañeros”.

Como no es plan meterse con la Guardia Civil, que es quién dice lo que dice en defensa de Clemen Núñez, que es a quien como institución le ha preocupado hasta el punto de querer pronunciarse en repulsa del odio que se está expandiendo en las redes sociales, se deriva la responsabilidad de ese mensaje al medio de comunicación. Es lo que en el argot conocemos como “matar al mensajero”.

Y lo que parece más grave, ni la propia realidad y su relato hacen cambiar de idea a nadie. Tanto así que en el propio grupo Ceuta Insegura han decidido compartir el enlace a la noticia que recoge esa reacción de alerta de la Guardia Civil en defensa de Núñez con el siguiente texto:

“DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE “CEUTA INSEGURA” , VOLVEMOS A INDICAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DEBIDO A LAS INJURIAS REMITIDAS POR UN MEDIO LOCAL.



NO SOMOS PERIODISTAS NI ESCRITORES, COMPARTIMOS NOTICIAS TANTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, COMO NACIONALES Y PUBLICAMOS RELATOS DE PERSONAS QUE HABITAN EN CEUTA Y SUS VIVENCIAS,( QUE POR DESGRACIA SON FRECUENTES). ES DECIR QUE NO HAY NINGUNA PUBLICACIÓN A TÍTULO PERSONAL.



ROGAMOS A ESTOS MEDIOS UNA DISCULPA PUES NO SOLO COMETEN INJURIAS SOBRE EL GRUPO “CEUTA INSEGURA” SINO QUE INSINÚAN INSULTOS SOBRE ALGUNOS MIEMBROS POR NO TENER UNA CALIGRAFÍA CORRECTA Y SE MOFAN DE ELLO PUBLICÁNDOLO



GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS AFINCADOS O NO EN CEUTA Y QUE AMEN SU CIUDAD”.

Como no es plan meterse con la Guardia Civil, que es quién dice lo que dice en defensa de Clemen Núñez, se deriva la responsabilidad de ese mensaje al medio de comunicación.

Como no es plan meterse con la Guardia Civil, que es quién dice lo que dice en defensa de Clemen Núñez, que es a quien como institución le ha preocupado hasta el punto de querer pronunciarse en repulsa del odio que se está expandiendo en las redes sociales, se deriva la responsabilidad de ese mensaje al medio de comunicación. Es lo que en el argot conocemos como “matar al mensajero”. Ni tan siquiera se nos ocurrió llamar a la Guardia Civil para preguntarles, fueron ellos los que decidieron que tenían que salir al paso para defender a Cruz Roja de lo que ellos, como cuerpo de seguridad, sí consideran expresiones injuriosas contra una institución y un responsable cuya labor siempre ha sido ejemplar en todos los ámbitos en los que han actuado. (Sirva esto como aclaración, que no disculpa, a Ceuta Insegura).

Pero ¿qué dijeron en ‘Ceuta Insegura’ para preocupar a la Guardia Civil?. Bien, el administrador del grupo compartió dos enlaces. En ambos casos sin añadir un solo comentario y dejando en manos de los miembros del grupo la valoración. Uno con el vídeo de Clemen Núñez en La Sexta. Este 'post' llevaba a la hora de escribir este reportaje 277 comentarios. Aquí sólo algunos de ellos: “Este tío es idiota”. “Puñetero cobarde (…) estómago agradecido (…) impresentable”. “Tonto del culo (…) soplagaitas” (por Clemen Núñez y entre peticiones de despido). “Que nadie dé más dinero a estos sinvergüenzas”. “Tonto que eres mu tonto”. “Si nadie volviera a comprar un cupón…”. “So gilipollas”. “Boicot a la Cruz Roja”. “Comprad, comprad papeletas de la Cruz Roja, el sorteo del oro, los 15 euritos al mes.... valientes HP todas las Ongs y los políticos asquerosos que nos gobiernan”. “Impresentable”. Sólo una muestra, cierto es que entre los 277 mensajes hay también algunos de apoyo y defensa de la labor de Cruz Roja, pero son los menos.

“Ahora que vaya a pedir limosna a otro lado”. “Parásitos”. “El tonto del día”. “Lo que había que hacer era no comprar ni un cupón de Cruz Roja”.

El otro enlace compartido por el administrador del grupo , también sin comentario alguno es de la web Casoaislado (todo un manual de la ideología de derechas que en ocasiones no escatima en elevar a ciertas cosas que no lo son). El enlace llevaba a una información titulada “Monumental boicot contra Cruz Roja por justificar la violencia de los inmigrantes que atacaron a los guardias civiles en Ceuta”. Bajo este títular en la web sólo aparecen tres mensajes llamando al boicot a la entidad humanitaria. Y el vídeo con la intervención de Clemen Núñez en La Sexta con la interpretación adecuada para fomentar ese boicot. Si en la web sólo recogían tres mensajes llamando al boicot, en el foro de Facebook de ‘Ceuta Insegura’ se multiplicaron. 102 comentarios a la hora de hacer este reportaje, aquí algunos: “este hombre tiene media neurona”. “Ahora que vaya a pedir limosna a otro lado”. “Parásitos”. “El tonto del día”. “Lo que había que hacer era no comprar ni un cupón de Cruz Roja”. “Asco de tío”. “Ya di orden al banco, que no me pasen ni un recibo más. A la mierda”. “Oveja negra”. Entre esa retahíla, de nuevo, algún mensaje, los menos de defensa a la Cruz Roja y al propio Clemen Núñez. Alguno de propios vendedores de cupones que se ganan la vida con esa actividad. Muchos menos mensajes de apoyo, por desgracia.

¿Qué dijo Clemen Núñez realmente? “Nosotros tampoco justificamos ese método de entrada”, contestó preguntado por la violencia. Fueron sus primeras palabras. ¿Qué frase desató tanta ira? La siguiente: “Ellos, si llegan a la valla y no utilizan una serie de medios violentos para entrar, no van a conseguir entrar”. Una perogrullada como esta sirvió a muchos para dar rienda suelta a su ira, a pesar de que previamente, Clemen Núñez, sí dio su opinión, que no es otra que no justificar la violencia, censurarla, como no puede ser de otro modo, desde Cruz Roja. Todos los que insultaron prefirieron entender que Núñez estaba justificando la violencia de los migrantes, cuando la realidad es que de viva voz la censura.

Amenazas a este medio

El que firma este texto, y el medio que lo publica ya soportaron ese odio gratuito la tarde del viernes, después de enmarcar el discurso del líder de VOX, Javier Ortega, en la creciente ola de xenofobia que recorre no sólo las redes sociales de la ciudad autónoma, sino toda Europa, haciendo de los migrantes su diana preferida y esparciendo bulos desde Alemania a Grecia pasando por España o Italia.

Contextualizar el discurso del líder de VOX, -lo que enseñan los manuales de periodismo desde la primera a la última asignatura de la carrera- sirvió para recibir insultos y de nuevo, el método habitual, llamadas al boicot al medio

Explicar eso, contextualizar el discurso del líder de VOX, -lo que enseñan los manuales de periodismo desde la primera a la última asignatura de la carrera- sirvió para recibir insultos y de nuevo, el método habitual, llamadas al boicot al medio. Y eso que de diez párrafos, cinco eran la transcripción literal y en su totalidad del discurso de Javier Ortega: “Vaya periodismo de mierda”. “Poca vergüenza”. “Irse al carajo”. “No tenéis ni puta idea”. “Vaya mierda de prensa”. “Estos de Ceuta al Día son subnormales”. “Todos los ceutíes deberían dejar de seguir esta página”. “Iros a tomar por culo”. “Ojalá viviera Franco y le saliera a más de uno” (después de negar que VOX sea un partido de ultraderecha). “Pablo Matés Ceuta no es xenófoba ni excluye a nadie de echo tu llevas viviendo en esta ciudad muchos años y nadie te discrimina como tu si lo haces con los ceutíes, por favor mide bien tus palabras y se más respetuoso con el pueblo que te da de comer”. “Pablo Matés perro flauta asqueroso”. “Tú sí eres un puto xenófobo Ceuta al Día de mierda”. “Te lo digo clarito gilipollas (al que escribe esto) lo de ayer fue invasión del territorio nacional, gilipollas otra vez (…) periodista de pacotilla”. “Menudo hijo de la gran puta”. “Manada de embusteros”.

Eso en el hilo de Facebook sobre la noticia de VOX , por privado nos llegaron algunos mensajes en un tono más agresivo aún. He aquí un ejemplo: “Habéis publicado una noticia sobre VOX, simplemente dais asco… Os vamos a mandar a vuestro puto país”. Soy de Asturias, caballero, salvo que esté diciendo que Ceuta no pertenece al mismo país que Asturias, ya estoy en mi país.

“Habéis publicado una noticia sobre VOX, simplemente dais asco… Os vamos a mandar a vuestro puto país”

Ante tanto insulto, optamos por darles las gracias por desatar su ira y mostrar a las claras la actitud totalitaria que se esconde detrás del discurso de VOX y de quienes lo aplauden o aplaudieron el viernes, así como la violencia, en este caso verbal, que suele desatar. Para todas estas personas no hay otro punto de vista de la realidad posible. O se considera a los migrantes soldados invasores y un peligro para la sociedad o directamente sobramos en este país. Me voy a permitir una ironía: “Esto con Franco no pasaba”. La prensa que ellos quieren es la que cuente las cosas sólo desde su punto de vista. Otros puntos de vista sobran y mejor impedir que existan.

Un odio del que no es diana solo Ceuta al Día. Carlos Verdejo, coordinador de VOX en Ceuta, carga contra Carmen Echarri desde su perfil de Facebook pidiendo su cese como directora de El Faro de Ceuta. Su único delito: "el lavado de imagen que pretende hacer de la inmigración ilegal". Y propone una solución a la presión migratoria sobre la Frontera Sur: "Buena parte del personal militar que está en misiones de la OTAN y la ONU debería estar defendiendo las vallas de Ceuta y Melilla".

Carlos Verdejo, coordinador de VOX en Ceuta: "Hay que cesar a Carmen Echarri como directora de El Faro de Ceuta. Es una verguenza "el lavado de imagen que pretende hacer de la inmigración ilegal"

Desmontando el discurso de VOX

¿Pero qué dijo el líder de VOX? ¿Fueron xenófobas sus palabras? Antes de nada, en ningún caso dijimos en esa información que lo fueran. Aunque otros muchos que vieron sus palabras o leyeron las mismas en la transcripción íntegra de las mismas que hicimos así lo consideraron . En particular, por calificar a los migrantes de “invasión islamista”.

Vayamos por partes. VOX convocó a un acto de partido a través de las redes sociales con mensajes que en realidad lo publicitaban como un acto de apoyo a la Guardia Civil. Así lo confesaron después algunos de los que acudieron, “yo venía a un acto de apoyo a la Guardia Civil, no a un acto de partido”. En ese acto, el líder de la formación, Javier Ortega, dijo cosas como estas:

“Lo primero que vamos a hacer es hoy y aquí y ahora desmentir la demagogia de quienes quieren vendernos que esto es simplemente una crisis humanitaria. No es verdad. (…) embadurnan su cuerpo de grasa para que no les afecten los ácidos y las cales vivas que echan contra nuestros agentes. Traen toda clase de armas: garfios, radiales de batería, cizalla para cortar, como si de una guerra se tratase, una frontera. No son unos pobres inmigrantes económicos, son la avanzadilla de una auténtica invasión”. Una invasión que poco después apellido como “islamista”.

Lo que no dice Javier Ortega, lo que omite, es precisamente lo peligroso de su discurso. Él seguramente sabe que los migrantes no son soldados con preparación militar y sí personas que huyen de situaciones vitales desesperadas, de pobreza, o de violencia, y que soportan por el camino toda clase de humillaciones, estafas y situaciones indignas en pos de su sueño. Para ver que su vida de migrantes no tiene que ver con la austeridad marcial de la preparación militar y sí con la miseria, la estafa y la indignidad pueden echar un ojo si lo quieren (se lo recomendamos) al reportaje firmado este mismo domingo por nuestra compañera de Elespañol.com, Sonia Moreno, que se ha pasado tres días conviviendo con ellos en los barrios donde se refugian en Tánger .

Lo peligroso del discurso de Ortega es convertir una práctica que en realidad es la primera vez que se ha visto –el uso de grasa, cales vivas y herramientas para cortar la valla– en técnica habitual. Elevándola, además, a técnica militar. Elevándola, además, a “invasión”. Lo quiera o no Ortega, criminaliza al colectivo de migrantes, al que generaliza como soldados. Como si diariamente no llegaran embarazadas o madres con sus bebés en brazos por vía marítima a las costas peninsulares. Ortega juega con todo eso en su discurso para agitar el miedo y la ira de quienes le escuchan y de quienes puedan estar sintiéndose cercanos a la ideología de VOX. Eso si no lo es, se acerca bastante al populismo, la demagogia y el oportunismo político. Y la actitud de sus seguidores después en las redes sociales insultando a todo el que no vea la realidad como ellos, le añade violencia y totalitarismo. Elementos que están en la base de cualquier dictadura fascista (de izquierdas o de derechas o de ultraderechas).

Es exactamente la misma contribución que realiza uno de los últimos 'post' de 'Ceuta Insegura ' en el que pregunta a sus foreros si apoyan la propuesta de VOX de crear un muro en Ceuta y Melilla para evitar la entrada de soldados del ISIS. La mera pregunta da por bueno todo el argumentario de Ortega de la "invasión islamista" y asienta algo que es falso: que los combatientes del ISIS entran mayoritariamente usando las redes de la inmigración ilegal en Europa. El argumento de VOX no es nuevo, ya lo ha usado antes toda la extrema derecha europea. A base de repetirlo están acabando por lograr que la opinión pública de por generalizada una práctica que es residual y anecdótica.

Sigamos escuchando a Ortega, no el filósofo, sino el de VOX:

“Es una vergüenza que una vez que han saltado ilegalmente la frontera vayan a refugiarse al CETI porque saben que al día siguiente tienen todos los servicios del Estado puestos a su servicio. Ese estado que no se preocupa ni de los españoles ni de nuestra policía y nuestra Guardia Civil”.

De nuevo, la misma técnica. Sin un solo dato que soporte su afirmación porque los datos en realidad la desmienten. Alimenta la creencia de que son los migrantes quienes con su gasto desmesurado en servicios públicos quiebran el estado del bienestar. Hay infinidad de estudios e informaciones que desmienten con datos precisos del gasto público esta afirmación. Tanto, que durante años se dijo que se ahorraba suprimiendo la atención sanitaria universal, cuando en realidad se gastaba más. Y ni el propio Partido Popular que aplicó la medida ha protestado ahora que Pedro Sánchez la ha restituido. Pero detrás de esa frase hay mucho más, hay otra idea, que engendra racismo: ellos hacen que vivamos peor. Luego si hacen que vivamos peor lo justo es no quererlos, lo justo, lo sensato es odiarlos. Desde hace ya más de una década todos los estudios apuntan a que España necesitará, ya lo está haciendo, millones de migrantes para poder pagar sus pensiones , las pensiones de muchos de los que acudieron a aplaudirle. ¿Sabrá eso el líder de VOX? Si lo sabe y lo obvia puede ser porque simplemente no le gusten los migrantes, si no lo sabe, tal vez, debería documentarse mejor antes de agitar el miedo.

Más: “La solidaridad es incompatible con la ingenuidad y la seguridad de nuestras fronteras con la demagogia de quienes aceptan barcos como el Aquarius, que no son otra cosa que pateras de las organizaciones del tráfico de personas”. ¿Cuál es su solución para barcos como el Aquarius que propone? Su única solución en ocho minutos de duras críticas hacia la migración fue construir un muro más alto ¿Les habría dejado ahogarse en alta mar? ¿Los habría abatido con una fragata? No lo sabemos.

Básicamente, el discurso de Ortega, incide en diferenciar a los seres humanos en función de su origen. Primero los españoles, luego el resto. Para derechos, para trato y para todo lo demás. Eso es xenofobia.

Básicamente, el discurso de Ortega, incide en diferenciar a los seres humanos en función de su origen. Primero los españoles, luego el resto. Para derechos, para trato y para todo lo demás. Eso es xenofobia. Decir que se devuelvan por donde han entrado “en caliente, en templado o en frío” es pasarse por el arco del triunfo el respeto a los derechos que cualquier ser humano tiene por el mero hecho de serlo. Los famosos Derechos Humanos de los que España es firmante. Es ahondar en las diferencias y no trabajar por suprimirlas para que cualquiera sea de dónde sea, tenga el color de piel que tenga o profese la fe que sea, pueda vivir con dignidad. Para que nos entiendan los que insultaron: es básicamente el mismo proceso mental que le valió el calificativo de racista al hoy president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , cuando dijo aquello de que los catalanes eran superiores genéticamente a los españoles, precisamente por la contaminación de gentes que trae la migración . Los catalanes de primera y los españoles de segunda. Los españoles, de primera y los migrantes, de segunda.

Su discurso cayó estupendamente bien en un colectivo de ceutíes a los que les preocuparon, alarmaron, conmovieron e indignaron muchísimo las heridas de los guardias civiles, todos dados de alta a primera hora de la tarde del jueves, pero no tuvieron ninguna empatía con las heridas de algunos de los violentísimos migrantes que a pesar de su violencia sí necesitaron hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Un sentir al que el propio portavoz del Gobierno de la Ciudad, Jacob Hachuel, dio alas al dar por buenos rumores que oficialmente negaba el propio Ingesa (del que él era trabajador) desde su sillón de portavoz del Ejecutivo. Ninguna herida es de segunda. Tampoco los heridos. Los mismos ceutíes que han pedido en las redes sociales no sólo un muro más alto sino vallas electrificadas en la frontera.

Un sentir al que el propio portavoz del Gobierno de la Ciudad, Jacob Hachuel, dio alas al dar por buenos rumores que oficialmente negaba el propio Ingesa (del que él era trabajador) desde su sillón de portavoz del Ejecutivo.

Se echa de menos llamadas al sosiego de algún responsable público ante la creciente ola de insultos y violencia verbal. Y no contribuciones a la difusión de noticias falsas que alientan precisamente ese rechazo en una ciudad que siempre ha tenido una relación ejemplar con la migración. Una llamada al respeto en las opiniones por parte del administrador del Grupo de Facebook, Ceuta Insegura, por ejemplo. A quien en cualquier caso hay que aplaudir la iniciativa de pedir a su foro que exprese su apoyo a los agentes de la Guardia Civil . Ahí sí. Este lunes llega a Ceuta el flamante líder del PP, Pablo Casado, ojalá lo haga con palabras de paz, tolerancia, razones y propuestas para un debate y un problema que es grave y no traiga otro bidón de gasolina con el que seguir agitando el odio al diferente. Aunque parece difícil cuando al diputado por Ceuta de su partido le ha dado igual la reducción practicada en medios humanos a la Guardia Civil y ha acusado al actual gobierno -menos de 100 días- de haber provocado ya un efecto llamada.

Ellos seguirán ofreciendo su indispensable ayuda a todos, independientemente de que les odien o no.

Desde aquí, aprovechamos, como medio, para expresar todo nuestro apoyo a la Guardia Civil y a sus agentes, como periodistas sabemos de sobra, porque lo vemos a diario que es un cuerpo lleno de excelentes personas que se desempeñan con profesionalidad y cuya humanidad hacia los necesitados en esta ciudad prueban casi a diario en actuaciones que requieren más de humanidad y salvamento que de represión y fuerza. Ánimo a todos los heridos del jueves y a los que vendrán. Igualmente expresamos también nuestro apoyo a Cruz Roja, tanto la institución como su responsable, Clemen Núñez, no se merecen para nada la repulsa desatada en las redes contra ellos. También por suerte, ellos seguirán ofreciendo su indispensable ayuda a todos, independientemente de que les odien o no.