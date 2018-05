'Dia' solo prevé subrogar a un tercio de la plantilla de sus tiendas de Ceuta y con recortes

'Supermercados Dia' tiene un plan: el viernes de la próxima semana, 11 de mayo, considera que finaliza su contrato con la que hasta ahora ha sido su franquiciada en Ceuta, 'Navariba' (que cree que su relación se extiende todavía seis años más), y que en otoño puede tener los papeles tramitados y la obra ejecutada en la nave de 'Molina Genco' en el Puerto para operar sin intermediarios con la clientela.

Dado que es dueño del establecimiento de 'El Coso', su idea es seguir operando en Hadu con los 14 trabajadores allí destinados hasta ahora (a los que aplicaría un proceso de "homogeneización" de sus actuales condiciones laborales y salariales para hacerles aterrizar en su Conveno de empresa) y prescindir del resto, que sea la franquicia la que, en su caso, les despida e indemnice, y si acaso llamarles en un futuro si necesita mano de obra para aprovechar su conocimiento de los clientes, del negocio, etcétera.

Ese es el plan que representantes de 'Dia' llegados desde la península han presentado a representantes de UGT y CCOO en una reunión en el Parador en la que no solo se ha explicitado que las posiciones entre el grupo y 'Navariba' no pueden ser más distantes. También que, si no se garantiza la continuidad de todos los trabajadores, también de los 24 del Puerto, la batalla está servida.

Así lo augura el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, nada satisfecho con la promesa de 'Dia' de contar con esos trabajadores en función de las necesidades que le vayan surgiendo en el nuevo establecimiento que prevé poner en marcha en el Puerto”. A su juicio "la cadena no ofrece ni subrogación ni compromiso de contratación y además plantea un proceso de ‘homogeneización’ de las actuales condiciones laborales de los trabajadores con su Convenio de empresa, que tiene peores condiciones salariales, laborales, sociales...”.

“Si ‘Dia’ quiere operar directamente en Ceuta y dice que entende la situación de la ciudad lo que tiene que hacer es asumir y cumplir con el Convenio de Comercio vigente, no aplicar recortes sobre la plantilla y no mandar a nadie al paro”, concreta el líder de CCOO, que luchará en el Consejo de Administración del Puerto contra el expediente incoado para tramitar la cesión de uso de la nave de ‘Molina Genco’ si no se garantiza la continuidad de “todos los empleos”.

'Molina Genco' ha iniciado un expediente de cambio de uso de su concesión administrativa (destinada a 'almacenamiento y venta de materiales de construcción') para traspasarla a 'Dia' pero CCOO ya ha instado al Puerto a no consentir el "irreparable daño social" que depararía una "operación especulativa que se aparta del interés general y cuya única finalidad es satisfacer intereses particulares mediante una utilización fraudulenta del dominio público: unos cobran alquiler y otros limpian la plantilla". A ojos del sindicato "la Autoridad Portuaria no puede permanecer indiferente y mucho menos ser cómplice".