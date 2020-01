Dieciséis cosas a tener en cuenta en la Cabalgata de Reyes

Dieciséis cosas a tener en cuenta para una Cabalgata de Reyes tranquila y segura, sin aglomeraciones ni peligros innecesarios, explica el Área de Coordinación de Emergencias-Protección Civil (ARCE): busque lugares cómodos, no empuje, no suelte de la mano a los niños, respeten las zonas acotadas… etc