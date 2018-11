Domingo de pintadas intolerantes (fascistas y racistas) en el Lope de Vega y Podemos

La ultra derecha ha pasado al ataque este domingo y lo ha hecho dejando huella en dos fachadas con pintadas de marcado carácter intolerante, con mensajes que pasean por lo fascista y lo racista y que contribuyen a tensionar el clima social.

Tal y como ha denunciado el líder de Caballas, Mohamed Alí, a través de su Facebook, este domingo por la mañana, el Centro de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega, en la plaza de Azcárate, ha sido ultrajado con una pintada poco educativa y menos edificante. Sobre su fachada se podía leer: “Franco construyó este colegio, no los moros”. En negrita –si vale eso en una pintada- las palabras Franco y moros. Al menos, la tilde en el pertérito perfecto simple del verbo está bien puesta y la construcción no dará dolor de cabeza a los docentes de lengua: sujeto, verbo y objeto directo. A lo sumo podrán reprochar que falta la coma.

Para Alí, cuyos hijos han sido alumnos del colegio, se trata de una “pintada racista y fascista”. El de Caballas cree que “algunos pretenden destruir nuestra ciudad y la convivencia con el discurso del odio. No lo debemos permitir”.

Una madre del colegio ha procedido a intentar limpiar la pintada, tan pronto como ha tenido conocimiento de la misma, tal vez con la sana intención de que no haya que dar demasiadas explicaciones al alumnado cuando se incorpore a clase el lunes.

Podemos

La pintada ha i nspirado al ex portavoz de Podemos en Ceuta, Julio Basurco, que ha dedicado su opinión de este domingo en prensa a reflexionar precisamente sobre sí conviene darle pábulo en los medios de comunicación a este tipo de mensajes o no .

No habría terminado de escribir su artículo cuando sus camaradas de formación han descubierto que el Lope de Vega no era el único espacio público mancillado con mensajes de carácter fascista. La sede de la formación en la plaza Vieja ha sido “decorada” con una bandera preconstitucional, pero no la del régimen democrático de la II República, sino la que fue el símbolo del país durante las casi 4 décadas de dictadura franquista, pollo incluido.

“Nosotros entendemos que la cuestión de fondo no es tanto la opinión que podamos tener acerca de un acto como éste, que algunos podrán creer que es la acción de un idiota o de un loco por ahí; otros podrán entender que es fruto de una organización más compacta y más organizada; y pensamos que la cuestión es cuáles son y de qué manera se tratan y se gestionan los temas que hacen que las personas que tienen este tipo de ideas antidemocráticas, autoritarias e intolerantes se vean envalentonados para llevar a cabo este tipo de acciones e incluso para mantener cierto discurso en la esfera pública. Ahí la responsabilidad es que todos los que nos movemos en el ámbito de lo público, seamos actores políticos, seamos medios de comunicación, pensamos que tenemos que ser mucho más responsables a la hora de tratar los temas de la agenda de esta gente: la inmigración, la cuestión catalana, los MENA, el terrorismo, la inseguridad ciudadana… La clave está ahí, en hablar de esos temas de un modo mucho más responsable y riguroso para no darle alas a la gente que tiene este tipo de ideas y que se vea con el apoyo necesario para poder expresarlas en el ámbito de lo público porque es intolerable”, han valorado desde Podemos la agresión sufrida en su sede.