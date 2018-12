¿Dónde está el dinero de las Brigadas Verdes?

Al final sí va a pasar algo en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y en las Brigadas Verdes, decenas de cuyos 154 trabajadores se han concentrado este martes a las 10.00 horas ante la sede de su empresa, la propia FPAV, para denunciar que a día 18 de diciembre todavía no han cobrado la paga 'extra' de Navidad que, según Convenio, deberían tener en sus cuentas desde el sábado.

El presidente del Comité de Empresa, Mustafa Mohamed, ha explicado que lo peor, si cabe, es que en la Federación aducen "problemas económicos" y no dan ninguna "garantía" ni de que vayan a pagar ni de cuánto ni de cuándo. "Ellos reciben un dinero que debe ir a nóminas, indumentaria.... No entendemos, no lo vemos por ningún lado", se ha mostrado desconcertado.

El máximo responsable de la FPAV, que recibe 3,4 millones de euros al año básicamente para pagar las nóminas de las Brigadas, a las que no falta apoyo de la Administración para materiales si se da el caso, según las fuentes consultadas, reconoció a principios de mes que las cuentas andaban escuálidas para hacer frente a la extra y que había pedido a la Ciudad que hiciese su transferencia mensual el día 20 de diciembre y no el 25, como acostumbra.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, negó que hubiese problema alguno con el dinero de las Brigadas Verdes pese a que ya hace meses que los trabajadores no reciben ni la indumentaria de trabajo prescrita. "No vamos a entrar en la gestión porque lo nuestro es trabajar y cobrar pero no entendemos las disputas internas", ha resumido.

"Nos hemos reunido y no nos dan garantías, por lo que si seguimos sin cobrar emprenderemos acciones judiciales y mayores movilizaciones", ha advertido Mohamed, que no ha querido entrar en "las cuentas" de la Federación y en la supuesta existencia de un agujero de la etapa anterior con Juan Moreno al frente que supuestamente debían aclarar este mes las "dos" auditorías encargadas.

De momento el PP ha enmendado su propio Presupuesto de la Ciudad para 2015 con 100.000 euros más para las Brigadas Verdes pero este no es el primer amago de escándalo con dinero público del movimiento vecinal. El Tribunal de Cuentas sigue la pista desde 2013 a " la subvención percibida y no justificada" en la Asociación de Vecinos del Príncipe por un importe de 181.000 euros". El dinero tenía que ir a sostener las Brigadas Cívicas, que colapsaron y acabaron integradas, precisamente, en las Verdes. El Ejecutivo de Vivas nunca ha aclarado del todo qué ha pasado con ese dinero y si se ha devuelto.