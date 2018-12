El estanco del Ceuta Center vende un décimo por la máquina de un cuarto premio del sorteo de Navidad

El estanco ubicado en la plaza de Colón, en el edificio administrativo y comercial del Ceuta Cénter ha venido un cuarto premio del tópico sorteo de Navidad que se celebra este sábado, 22 de diciembre.

Al filo de las 12 del mediodía, el bombo escupía el 67.774 y el de los premios le entregaba un cuarto premio, 200.000 euros a la serie, y 20.000 euros que se ha llevado alguien, que habida cuenta que compró un solo décimo disfrutará en solitario y compartiéndolo con la familia y amigos.

La estanquera, Victoria, "muy nerviosa" y deseando que llegara su padre para enfrentarse a los micrófonos y las cámaras de la prensa ha confirmado que el boleto se vendió a través de la máquina, pues esta administración de Loterías no usa décimos físicos en papel. A su vez ha expresado su satisfacción por el premio regalado y mostrado con picardía la esperanza de que "sea un cliente habitual de los míos" y en "ponerle cara", aunque sabe que si no quiere, no necesitará contárselo, pues le alcanza con pasar por el banco para cobrarlo.

Es la primera vez que reparte un premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad.