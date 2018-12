La FPAV espera poder pagar la extra a las Brigadas Verdes pese a la deuda 'heredada' de Moreno

García Segado niega que la Federación no disponga de dinero para hacer frente a la obligación de abonar la extraordinaria de Navidad y afirma que solo ha pedido a la Ciudad que transfiera la mensualidad el día 20 y no el 25. "Entre el 15 y el 20" prevé decidir, a la luz de dos auditorías, si judicializa la gestión de su antecesor aunque ya avanza que "no nos equivocamos mucho" al estimar el presunto agujero económico encontrado.