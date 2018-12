La frontera recupera fluidez y Caballas exige responsabilidades políticas por el colapso del sábado

La frontera del Tarajal va poco a poco recobrando fluidez y normalidad en su tránsito. Este domingo a mediodía la explanada de embolsamiento de coches volvía a funcionar permitiendo agilidad en todos los viales que rodean a la frontera y reduciendo considerablemente la espera para pasar, que el sábado llegó en algunos casos a rozar las 10 horas para desesperación de quienes se vieron atrapados en la cola.

La resaca de esa desagradable situación deja consecuencias políticas. El máximo responsable de Caballas, Mohamed Alí, ha exigido este domingo a Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma de Ceuta que dejen de usar la explanada con carácter general para toda la ciudadanía residente, al considerar que se trata de una situación ilegal, al tiempo que ha acusado tanto a la plaza de los Reyes como la de África de tener “una política errática” en lo referente al tránsito fronterizo.

“Lo vivido en la jornada de ayer con el colapso de la ciudad, el tráfico parado, la falta de acceso a barriadas como Loma Colmenar, el Príncipe o el propio Hospital Universitario, es fruto y consecuencia de la errática política llevada a cabo tanto por la propia Delegación del Gobierno como por el Gobierno de la Ciudad con el instrumento de la explanada, que se ha convertido en algo definitivo y permanente. Cuando se había planteado como algo provisional y dirigido exclusivamente a los coches pateras. Se ha convertido en una encerrona para los ciudadanos de Ceuta que pretenden pasar al otro lado de la frontera. Consideramos que la explanada vulnera claramente la Ley no se puede obligar a la gente de Ceuta a permanecer sin tiempo limitado en esa explanada que es lo que pasó ayer, la gente una vez que entra no puede salir y eso provoca indignación, malestar y no sirve para solucionar ni la fluidez en la frontera ni el tráfico en la zona”, ha explicado Alí.

Pero más allá del colapso, Alí ha puesto el acento en la falta de previsión: “También hay que decir que echamos en falta la implantación de un operativo especial teniendo en cuenta la fiesta de Navidad y ese final de año y que era más que previsible que iba a venir mucha gente a pasar las vacaciones en Marruecos y que iban a pasar por nuestra ciudad. Esa previsión si que tiene una clara responsabilidad política y exigimos que se depure para que no se vuelva a repetir”.

Pero aún así, a Caballas lo que más parece preocuparle es acabar con lo que considera una ilegalidad la mezcla de residentes con coches pateras en la explanada de embolsamiento y que una vez dentro sea imposible salir de esa cola. Por eso han exigido a Delegación y Gobierno de la Ciudad que “cesen de forma inmediata” esa práctica de mezclar residentes con coches patera y otros viajeros.