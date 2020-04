Haz como Hugo y a las 20.45 horas canta 'El Novio de la Muerte' ya que no puedes hacerlo en El Encuentro

La Hermandad del Encuentro no va procesionará por las calles de Ceuta este Martes Santo por el estado de alarma pero no quiere que por ello deje de oírse el Novio de la Muerte, el himno o legionario que acompaña al Encuentro. Por ello, a las 20:45 horas invitan a que todos hagan como este chaval, Hugo, de 7 años, que entona desde casa el himno ya que no puede hacerlo en la plaza de Africa. La hermandad pide a los ceutíes que "unan sus fuerzas" y el canten la popular canción desde sus casas. "Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Sacratisima Virgen de la Esperanza nos acompañen en estos momentos tan difíciles".