Las aguas fecales se comen la carretera de servicio ante la pasividad de Acemsa

"En el 112 refieren respecto al problema que no saben qué hacer al respecto", explican los afectados, "llamamos a averías de ACEMSA y refieren que no pueden llamar al supervisor de guardia y que esperemos y que el martes u otro día pongamos una reclamación y ya verán cuando pueden venir y la Policía local afirma que no tienen unidades para ese servicio", relatan

"Esto pasa periódicamente y en múltiples ocasiones sin obtener solución alguna, porque deben cambiar las antiguas tuberías de uralita, modificando el saneamiento. Esto viene pasando desde el pasado año 2017, produciendo mal olor, por la contaminación fecal, aparición de mosquitos, entre otras incomodidades", explican los vecinos en un comunicado alos medios. Los vecinos afectados se preguntan "para qué sirve cumplir con sus obligaciones y el pagar sus tasas como las de suministro de agua".