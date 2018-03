Ignacio Fernández pregona la Semana Santa exaltando la simbiosis de Ceuta con los postulados de la fe cristiana

Ignacio Fernández de Navarrete, el Padre Nacho, dio el pistoletazo oficial de salida a la Semana Santa de Ceuta exaltando a la propia ciudad y su simbiosis junto con su Semana de Pasión con los postulados de la historia de Jesús que se revivirá en las calles de la ciudad a partir del próximo domingo de Ramos.

“¡Ceuta!: Cruce de mares; puente de continentes; españolísima ciudad que se resiste a perder su identidad tan española como católica (…) ¡Ceuta!: Dicen que eres crisol de culturas y de religiones; pero más que crisol, eres lugar donde brilla la Cruz de Cristo para todos: esa Cruz desde donde Dios derrama su Amor y su Misericordia; esa Cruz que hoy se pregona y se anuncia, y que es bendición y gloria del cristiano; esa Cruz que celebra el Año Jubilar por los seiscientos años de la Diócesis de Ceuta; esa Cruz que acoge a cuantos sienten el peso de su pecado, de su dolor, del sufrimiento; esa Cruz que se alza sobre los siete montes para clamar y gritar que Dios te ama. ¡Siete montes: como si toda Ceuta pregonara ya, con todo su ser, el Monte Calvario!”

“¡Ceuta!: perla del Mediterráneo que nace en el Monte Hacho, donde el sol comienza a desplegar sus rayos sobre la ermita de San Antonio bendito y sobre la antigua ermita –hoy parroquia- del Valle, el lugar donde la Virgen María quiso entrar en nuestra tierra, en nuestra Diócesis. Un sol que en el momento álgido llueve su luz sobre Santa María de África, nuestra Madre y Patrona, en cuyo Santuario Ella busca reposar y donde encuentra el cariño de todo ceutí”, ha arrancado su pregón el párroco.

Fernández de Navarrete no ha dejado en su pregón de lado la celebración este año de los seis siglos de historia de la creación de la diócesis de Ceuta. Y ahí citó dos acontecimientos que para él forman parte de la prehistoria de la diócesis.

“En primer lugar, el martirio de San Daniel y compañeros, que es el martirio de Cristo a la largo de la Historia. Ellos dieron la vida por decir la verdad. Su martirio significa mostrar que, frente a falsos profetas que inventan un dios a su medida para justificar su intolerancia, la Verdad no se impone: se propone. Este martirio es una llamada a la Iglesia de Ceuta: una misión de dar la vida por la Verdad; una misión de ser faro y luz de Dios en medio de la oscuridad. En estos días vivimos, según expresión del papa Benedicto XVI, en la cultura relativista: yo elijo mi modo de amar, yo me construyo mi verdad. Y en nombre de ese relativismo, se permite todo, se tolera cualquier cosa, excepto la fe cristiana, la Verdad y el Amor que Cristo nos enseña en la Cruz”, ha repasado Fernández de Navarrete.

El otro acontecimiento en la prehistoria de la diócesis para él fue la llegada de la Virgen del Valle el 21 de agosto de 1415.

Después Fernández de Navarrete ha repasado cada uno de los días y procesiones que conforman la Semana Santa ceutí, desde el Traslado hasta el Resucitado. Ensalzando no sólo la dedicación de las hermandades y cofradías sino también uniendo el significado de cada etapa y representación con los valores cristianos, como corresponde a alguien acostumbrando a los sermones. Y todo sin escatimar citas de los textos sagrados, pero también de José María Pemán, de Escribá de Balaguer o de Benedicto XVI y también un poema, ‘Cénit’ de Juan Ramón Jiménez:

Yo no seré yo, muerte,

hasta que tú te unas con mi vida

y me completes así todo;

hasta que mi mitad de luz se cierre

con mi mitad de sombra

-y sea yo equilibrio eterno

en la mente del mundo:

unas veces, mi medio yo, radiante;

otras, mi otro medio yo, en olvido-.



Yo no seré yo, muerte,

hasta que tú, en tu turno, vistas

de huesos pálidos mi alma.