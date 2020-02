Seis años, 72 meses, 2.192 noches, siete memoriales, diez personas investigadas, todo ellos guardias civiles, 14 personas muertas, nueve cuerpos en Marruecos, tres autos de archivo, dos autos para reabrir la causa, seis testigos, 555 disparos contabilizados, cinco acusaciones particulares … y cio una sola diligencia ordenada por el Ministerio Fiscal. Son las cifras que resumen el Caso Tarajal, la investigar eón judicial, archivada a petición del fiscal que no ve delito alguno en la muerte de 15 personas ahogadas cuan do trataban de cruzar el espigón del Tarajal bajo la lluvia de pelotas de goma lanzadas por la Guardia Civil el 6 de febrero de 2014. Un caso que ha terminado archivado porque, por un lado el fiscal no ve delito y, por otro, aunque la jueza sí ve 15 delitos de homicidio imprudente y unidos denegación de auxilio, cierra la causa al no presentar cargos el fiscal y al no poder acusar las víctimas, negando esta posibilidad a la acusación particular siguiendo la conocida como doctrina Botín.

“La Justicia es también un muro para las personas migrantes”, resume Patricia Fernández, de Coordinadora de Barrios, “pero nuestra responsabilidad es seguir agujereando esos muros”. De molen to no pierden la esperanza y siguen en la lucha. El caso sigue a la espera de que la Audiencia Provincial de Cádiz responsa al recurso de las cinco acusaciones particulares para reabrir la causa y, esclarecer la verdad de lo que sucedió aquella noche y que quienes estaban allí asuman su responsabilidad, reivindican.

Mientras, 146 organizaciones siguen haciendo justicia manteniendo viva la memoria de las 15 personas migrantes que, como dice la canción de Pedro Sosa, “antes que vivir de rodillas prefieren morir ahogados en el mar porque las olas no dejan marca”. Fernández ha participado este sábado en las jornadas “Construimos puentes” que preceden a la VII Marcha por la Dignidad que este sábado recorrerá la N354 desde la plaza de África hasta la playa del Tarajal para recordar a quienes perdieron la vida tratando de alcanzar una vida mejor el 6 de febrero de 2014 y con ellos a todas las víctimas dela Frontera Sur.