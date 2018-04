El AMPA del Ortega y Gasset pospone las protestas hasta junio

Las madres y padres de los alumnos del colegio público Ortega y Gasset han decidido posponer la concentración que tenían convocada para este martes a las puertas del ayuntamiento a las 18’00 horas y dar así un voto de confianza al ejecutivo hasta el mes de junio, fecha en la que asegura el Gobierno, comenzaran las obras de retirada del antiguo techo de amianto y la reposición de uno nuevo.

Los trabajos que se han venido realizando durante las vacaciones y que aún continuan en el centro han decantado la balanza hacia los que apostaban por dar un tiempo prudencial al gobierno debido a que esta obra solo se podía realizar durante los meses de verano, por ello han decidido esperar hasta la última semana de curso, fecha en la que, si todo va bien, deberían de empezar las obras de la retirada de la superficie afectada.

Asimismo, los padres y madres congregados por el Ampa este lunes 9 en el comedor del colegio, se han mostrado esperanzados de que se acometan los trabajos necesarios para que el centro cuente con una buena evacuación de emergencia en todos sus edificios, algo que no ocurre en la actualidad y parece ser que esa preocupación también es compartida por los responsables políticos como ya ha explicado más de una vez el consejero de cultura, Javier Celaya.

Los padres y madres de los alumnos del centro han advertido, no obstante, que estarán pendientes a cualquier novedad que haya en torno a los trabajos prometidos por el ejecutivo y no descartan la convocatoria de nuevas movilizaciones si estos no se acometen en el próximo periodo estival.