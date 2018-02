El PSOE denuncia el peligro de los restos de amianto y uralita en los barracones del Sardinero

El PSOE de Ceuta denuncia la presencia de restos de amianto y uralita en la llamada zona de los Barracones del Sardinero, entre la Barriada de la Estación del Ferrocarril y la Avenida de España. Las obras que se están ejecutando en la zona, denuncian los socialistas, "no están respetando los protocolos de seguridad que se exigen cuando existen estos elementos altamente cancerígenos, y los mecanismos de control de la Ciudad Autónoma, como en tantos otros aspectos, ni están ni se les esperan".

Recuerdan que el uso de la uralita fue prohibido en España en el año 2001 y su manipulación y retirada está sometida a unos protocolos estrictos que deben ser cumplidos para evitar el peligro principal para la salud que supone. Si el amianto está deteriorado y roto, como es el caso, es más peligroso y mayor el riesgo de cáncer. Los efectos sobre la salud son devastadores, se considera según la OMS (Organización Mundial de la Salud), que de cada dos cánceres profesionales, uno lo produce el amianto, de ahí el cariz de la problemática.

"El riesgo para la salud existe, no estamos hablando de un tema baladí, y desde el Partido Socialista no podemos consentir que los vecinos se vean sometidos al mismo”, denuncian añadiendo que “no hay que obviar la existencia en las cercanías de un Colegio con el consiguiente trasiego de niños junto con sus padres, así como un elevado número de viviendas que son la residencia habitual de un alto porcentaje de la población ceutí”.

“Pero no pasa nada, mientras los problemas ocurran fuera del ámbito de confort del Sr. Vivas y sus Consejeros: Gran Vía, Calle Jáudenes, Plaza de África.., en el extrarradio nada se hace, que más da que exista riesgo si no les afecta a ellos, si todo esto ocurre en las barriadas, no son necesarios que empleemos mecanismos de control que son costosos, y el Gobierno del Señor Vivas tiene que gastarse el dinero de los ceutíes en la reforma de la Gran Vía que en nada repercute en el bienestar de los mismos y a los que ni siquiera se les ha informado de lo que se pretende hacer”.

El PSOE de Ceuta insta a la Ciudad a que controle el tratamiento de la uralita, su retirada debe hacerse por una empresa especializada y autorizada. En España, para la eliminación del amianto en los lugares en los que está instalado, hay que cumplir con dos normas. El mencionado Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo y la Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre protección a los trabajadores del riesgo del amianto. "Nada de esto se está respetando, se está infringiendo la legalidad, pero la Ciudad en la figura de su presidente Sr. Vivas, tiene cosas mejores que hacer que velar por la seguridad y la salud de los ceutíes", acusan.

Asimismo, el PSOE exige al Gobierno que restablezca la parada de autobús de Calamocarro, dirección centro, que ha suprimido. “En lugar de fomentar el uso de los transportes públicos, el Partido Popular actúa en contra, dejando sin servicio a muchas personas que viven allí y a los trabajadores del Centro de Menores”, lamentan, echando de menos la parada que hacia antes el autobús en Calamocarro dirección centro, “que proporcionaba un excelente servicio a los vecinos de la zona, especialmente a la hora de entrada al colegio o al trabajo, así como a los trabajadores del Centro de Menores". “Ahora estos usuarios deben desplazarse primero dirección Benzú, lo que ha contribuido a que, en lugar de optar por el transporte público, decidan desplazarse con sus vehículos particulares”.