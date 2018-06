La biblia del pescado en Ceuta

Carlos García de los Ríos Loshuertos dedica su jornada laboral a velar por la calidad de la materia prima que entra en la ciudad autónoma, su labor consiste en inspeccionar cada partida de pescado que van a encontrar los ceutíes en el mercado de abastos, pero su pasión por los peces susceptibles de ser puestos en la mesa va más allá de su profesión y ocupa también su tiempo libre como investigador. Una pasión que se transparenta al hablar sobre su obra, una guía útil para el consumidor pero también llena de curiosidades, históricas, gastronómicas y biológicas, que cuenta de forma amena y minuciosa.

Durante los dos últimos años, García de los Ríos se ha dedicado, con ayuda de una beca del Instituto de Estudios Ceutíes, a depositar todo su saber en la guía definitiva para el consumidor, un manual en el que desglosa las 194 especies que se ven en la plaza de abastos, 22 de ellas poco habituales, como el Pez Luna Real. Cada una con su ficha técnica y consejos útiles para el consumidor como técnicas para viscerar o congelar el pescado, o trucos de cocina y curiosidades históricas. Una obra exhaustiva, más que útil, que garcía de los Ríos presentará este martes a las 20.00 horas en la Biblioteca, de la mano del IEC.

“Son 194 pescados habituales aunque algunos han entrado solo una o dos veces en Ceuta”, explica en conversación telefónica, subrayando que la gran mayoría son variedades habituales en la mesa de los ceutíes porque de una cosa no tienen duda, “en Ceuta somos unos privilegiados, tenemos una variedad y una calidad muy por encima de la media”, destaca enterrando desconfianzas y alabando en especial la calidad del pescado que llega del mercado marroquí, lo que permite a Ceuta disfrutar de una increíble variedad casi imposible de encontrar en cualquier plaza española. Diferentes variedades de pez limón , samas, jureles, boquerones sardinas... todo de altísima calidad y a precios asequibles. Ese festín que para un ceutí es normal, es caro de ver en cualquier rincón de España, recuerda. Y sabe de lo que habla mejor que nadie.

Pescados que se esnifan

El libro de García de los Ríos es también unan caja de sorpresas y esconde suculentas curiosidades, algunas sorprendentes. Peces zurdos y diestros, peces gafes y peces de la suerte, como el Emperador de la portada, el Octavo Pasajero, asesinos en serie... o peces alucinógenos que se esnifan. Hay de todo bajo las aguas turquesas que abrazan a Ceuta.

Sí. Peces que se esnifan, como suena, no se trata de un símil. “Sabía que me lo ibas a preguntar”, ríe el investigador del IEC. Se trata, explica, de especies vegetarianas, como la salema o el chopón, que acostumbran a comer unas algas que generan toxinas con efectos lisérgicos tan potentes como el LSD. Un pescado de consumo digamos recreativo que ya conocían bien los romanos, que en este terreno no se les escapaba una, y también los árabes. Preparaban las cabezas, donde se acumulan las toxinas, para poder esnifarlas. “De hecho salema, (nombre de uno de estos pescados alucinógenos) proviene de una palabra árabe que significa sueño y en inglés los llaman dreamfish, peces del sueño”.

Una guía para el consumidor que esconde detalles curiosos pero también útiles, como por ejemplo cómo diferenciar a los peces zurdos de los diestros con solo ver hacia dónde miran si los posamos con la cara ocular hacia arriba, un matiz básico para diferenciar especies muy parecidas. Un libro, en definitiva, que llevar bajo el brazo al mercado, y que nos lleva más allá de lo que vemos sobre la mesa, a un mundo submarino, delicioso y sorprendente en el que caben pescados que se esnifan y especies asesinas en serie... Pero eso mejor que se lo cuente Carlos García de los Ríos Loshuertos este martes en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública 'Adolfo Suárez' a las 20.00 horas.