La Cabalgata de Reyes se adelanta para escapar de la amenaza de lluvia

Seis carrozas, cuatro academias de baile, tres bandas de música y un grupo de animación participarán mañana jueves 5 de enero en la tradicional Cabalgata de Reyes que ha organizado el área de Fiestas, dependiente de la Vicepresidencia Primera de la Asamblea.

Las carrozas saldrán en primer lugar por la barriada de San José donde los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, harán un recorrido a partir de las 17.00 horas desde el Cuartel de Regulares y hasta el cruce del Morro. Posteriormente, a las 18.30 horas el cortejo partirá desde la Plaza de Maestranza para recorrer el centro de la ciudad y terminará en la avenida Alcalde Sánchez-Prado, decisión tomada por parte de la Ciudad ante las adversas previsiones meteorológicas.

Se ha previsto además que durante la cabalgata se repartirán en torno a 4.000 kilos de caramelos. El cortejo incluirá el grupo de animación Los Duendes y se contará con la presencia de la Agrupación Musical de La Amargura, la Banda de Música Ciudad de Ceuta y la de la Encrucijada. También se contará con las academias de baile de María José Lesmes, Rosa Founaud, Maite Rivas, Natalia Cabezón- Allegro y África Lirio.

Como es habitual, habrá un dispositivo especial por parte de la empresa TRACE, concesionaria del servicio de limpieza viaria. En este caso, se ha previsto una limpieza en seco dos horas antes de la Gran Cabalgata, tanto en la barriada de San José como en el centro de la ciudad. El dispositivo, compuesto por once operarios, se completaría al término del recorrido e incluirá barrido manual, mixto y mecánico de calzada.

Asimismo, Cruz Roja formará parte del dispositivo contando con dos ambulancias, un vehículo de intervención y otro de coordinación. Junto a ellos, 20 voluntarios que realizarán labores auxiliares de Protección Civil. De este modo, la entidad contará con entre 35 y 40 efectivos tanto en San José como en el centro de la ciudad. La participación de Cruz Roja está regulada por un contrato de servicio de apoyo para las distintas actuaciones realizadas en materia de Protección Civil y del que Cruz Roja resultó adjudicataria.

El día comenzará con la llegada de los Magos de Oriente, a las 11.00 horas al Helipuerto de Ceuta. Posteriormente, a las 13.00 horas, serán recibidos por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en el Salón del Trono. Finalmente, y al término del recorrido de la Cabalgata en el centro, está prevista la entrega de los premios de los diferentes concursos organizados por el área durante las fiestas navideñas.

Cabalgata segura

La Policía Local cubrirá el dispositivo especial, con motivo de la Cabalgata de Reyes, con un total de 70 agentes que irán acompañando las carrozas. Además, llevarán a cabo cortes de tráfico y regulación del mismo tanto en la barriada de San José como en la zona centro de la ciudad. Junto a ellos colaborará con otro dispositivo el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

De esta forma, se procurará mantener la fluidez en el tráfico de vehículos durante el desarrollo de los dos cortejos. El itinerario previsto en el centro estará vallado desde la Plaza de los Reyes hasta la Plaza de la Constitución.

La Policía Local ruega a los asistentes que se extreme el control sobre los niños, evitando que estos rompan el cordón policial para la recogida de los caramelos que se lancen desde las bateas. Las carrozas irán, en todo momento, acompañadas por policías y personal auxiliar a ambos lados con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente.

De igual modo, el Área de Coordinación de Emergencias (ARCE)-Protección Civil, dependiente de la Consejería de Gobernación, vuelve a recordar una serie de precauciones que se deben tener en cuenta para disfrutar de esta cita sin incidentes. Por ese motivo, se ha editado un folleto específico sobre estas recomendaciones, entre las que se hace hincapié, sobre todo, en extremar el cuidado con los menores.

Para evitar el riesgo de pérdida o de quedar atrapado en una carroza, lo recomendable es mantener una distancia de seguridad y evitar que los pequeños salgan corriendo, por lo que no se les debe permitir que bajen a la calzada a recoger caramelos. Aunque las cabalgatas van lentas, pueden sufrir accidentes o incluso ser atropellados.

También se recomienda establecer un punto de reunión para que, en caso de que el menor se pierda de la familia, sepa a qué lugar dirigirse. Si se trata de niños muy pequeños, lo aconsejable es apuntar un teléfono de contacto de un adulto y graparlo o coserlo a su ropa.

ARCE aconseja además acudir con antelación suficiente para situarse en lugares del recorrido cómodos y que estén libres de grandes masas de público, evitando aglomeraciones.

No empujar nunca para acceder a una zona porque puede provocar caídas o avalanchas; obedecer las instrucciones del personal de organización y seguridad y no sobrepasar nunca el cordón de seguridad; no situarse sobre muros ni de pie sobre sillas u otros elementos inestables o potencialmente peligrosos de los que sea posible caer, como farolas, barandillas y muros son otras de las recomendaciones del área de Protección Civil, que también advierte a los ciudadanos que, en el caso de detectar alguna incidencia se debe informar inmediatamente al personal de seguridad presente en el recorrido o llamar al 112