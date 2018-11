'El Langui', ponente en la II Semana sobre accesibilidad y discapacidad de Ciudad, UGR e IMSERSO

La Consejería de Fomento, mediante la Oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta (OTACE) y en colaboración con la Dirección Territorial del Imserso y la Universidad de Granada, ha organizado la II Semana de la discapacidad y la accesibilidad universal, que se desarrollará del 26 al 30 de noviembre en el Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruiz de 16.30 a 20.30 horas todos los días a excepción del último, cuando habrá diferentes actividades por la mañana, y en la que participará, entre otras personas, el músico y actor El Langui, quien vendrá a Ceuta a contar su experiencia personal.

Abiertas al público, la asistencia a estas jornadas estará certificada y, para los alumnos de la UGR, reconocida con dos créditos.

La primera ponencia, 'El comercio accesible', será este lunes (19.30 horas). El martes las ponencias versarán sobre 'Los retos en la inclusión universitaria' (16.30 horas), 'La diversidad funcional' (17.00 horas), 'La accesibilidad en el entorno urbano' (18.30 horas) y 'La accesibilidad en la vivienda' (19.30 horas); el miércoles, en torno al 'Daño cerebral adquirido' (16.30 horas), 'Percepciones, necesidades y reivindicaciones de las familias con hijos con discapacidad visual y ceguera' (17.45 horas), 'La educación inclusiva' (18.30 horas) y 'La lucha por los derechos humanos de las mujeres con discapacidad' (19.30 horas) son los títulos de las ponencias, contenidos decididos contando para ello con las entidades y asociaciones del ámbito de la discapacidad.

Completan el programa dos mesas redondas, una sobre 'La accesibilidad en las comunidades de propietarios' (el lunes a las 18.30 horas) y otra, el jueves desde las 16.30 horas, en la que participará el músico y actor Juan Manuel Montilla, conocido como 'El Langui', de 'Experiencias personales'. 'A mí no me digas que no se puede' es como se titula la intervención que El Langui tendrá en ese foro a las 19.30 horas.

La II Semana de la discapacidad y la accesibilidad universal incluye, además, una Gala de entrega de galardones a los establecimientos merecedores del DEA, acrónimo del Distintivo de Establecimiento Accesible, y otras actividades. Entre estas, figuran la Milla solidaria, una carrera para promocionar valores como la solidaridad y la inclusión; y, de la mano de asociaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, exposiciones de pintura y de ayudas técnicas, talleres y una muestra de experiencias sensitivas y cognitivas. Todo será en el Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruiz.

El broche de la segunda edición de la Semana de la discapacidad y la accesibilidad universal será de cine: la organización ha previsto la proyección de la película 'Campeones', nominada al Óscar a la mejor cinta extranjera.