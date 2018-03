Lorente, Premio Maite Alascio 2018 de CCOO: "Las luchas no se hacen en solitario"

Maestra, sindicalista, mujer y activista, Maribel Lorente ha recibido este jueves en una abarrotada como pocas veces Sala de Usos Múltiples de la Biblitoteca Pública el XII Premio Maite Alascio de CCOO de Ceuta, con el que este sindicato reconoce anualmente “los méritos de toda persona ceutí que se haya distinguido por su militancia, compromiso y entrega a los valores que representan las organizaciones sindicales y sociales de nuestra ciudad”.

Arropada por decenas de amigos, familiares y compañeros, Lorente ha repasado su más de un cuarto de siglo de afiliada a Comisiones, un sindicato que encontró con solo dos mujeres, “Fatima y Maite”, y en el que puso en marcha la Secretaría de Igualdad con el respaldo siempre de los “hombres de bien” comprometidos en la pelea por la igualdad y la “justicia social”.

En Ceuta, en Marruecos y otra vez aquí, codo con codo con Concha Bernet y otras y otros, siempre convencida de que “lo importante es que las cosas se hagan, no quién”, y de que “las luchas no se hacen en solitario”, la premiada ha animado a los presentes a “sindicarse, asociarse, implicarse en los Consejos Escolares, etcétera, para participar y opinar”, para influir.

Palabras de elogio y agradecimiento ha tenido para todas las que, con ella, echaron a andar Digmun y de disculpas para su familia por las “muchas horas” que le ha hurtado estas décadas. A las mujeres les ha instado a “empoderarse”, primero, para “que nadie las pisotee”, y a formarse, en paralelo, en Igualdad, como ella hizo por primera vez de la mano de Marisa Rebolledo para descubrir, entre otras cosas, la importancia del lenguaje, de que se hablase de “delegados y delegadas”, porque no es una tontería, porque “lo que no se nombra no existe”.

“La Educación”, ha incidido en su esencia de maestra, “es un ámbito fundamental para prevenir la violencia de género y está bien que todos hagamos cosas el 8 de marzo pero lo que realmente está bien es seguir haciéndolas mañana, pasado y el siguiente”. También ha llamado la atención sobre el papel “básico” de los medios de comunicación en la senda por la igualdad.

Lorente ha terminado dedicando su premio “a las dos mujeres subsaharianas que el otro día perdieron la vida en Benzú buscando una vida digna”, a las porteadoras y otras mujeres transfronterizas que “demuestran afán de superación queriendo aprender a leer y escribir para avanzar”, así como a las comunidades de Digmun y del CEA Miguel Hernández.