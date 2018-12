Más de medio centenar de personas se suman a la marcha de la Plataforma Feminista por Laura Luelmo

Más de medio centenar de personas se han dado cita este domingo a mediodía en la plaza de África convocadas por la Plataforma Feminista de Ceuta a una marcha para recordar a la víctima de la violencia machista, Laura Luelmo. Desde allí partieron hacia el Parque de San Amaro donde mantuvieron un encuentro feminista tras la lectura del manifiesto que habían preparado para la ocasión.

La presidenta de la Plataforma, Paloma Fernández Coleto, ha recordado que el caso de Laura Luelmo, “asesinada y presuntamente violada ha tenido mucha repercusión pública, pero no es el único”.

“Tenemos que se conscientes desde la sociedad, y lo somos en la Plataforma, que la violencia machista es algo estructural, algo social, y que no sólo los asesinos, violadores, acosadores, maltratadores tienen su parte de culpa sino que la sociedad que calla también es culpable, las instituciones que no protegen también son culpables y las instituciones que no educan en igualdad también son culpables”, ha explicado Fernández Coleto.

Así desde la Plataforma han pedido “más educación, más sensibilidad en igualdad de género y romper con la estructura del sistema machista y hetero patriarcal que hay a nivel mundial”.