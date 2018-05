Los masones iniciarán este sábado a un ceutí después de 82 años expulsados de Ceuta a la fuerza

"Gente honesta que queremos vivir lo mejor posible conforme a nuestros ideales: ni un grupo de presión ni una secta sino reflejo de la sociedad". Más de ochenta años después de su salida forzada de Ceuta, los masones vuelven este fin de semana con todas las de la ley a la ciudad para quedarse. El Gran Maestro de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso, ha explicado este viernes, cuando comenzarán las I Jornadas Masónicas de Ceuta con la participación de expertos históricos que concluirán este sábado con la ceremonia de iniciación de un ceutí, la primera en cerca de un siglo, de la mano de la Logia Trafalgar, que habitualmente se reúne en Algeciras.

La Gran Logia está "satisfecha" de regresar a Ceuta "tras 82 años de obligada ausencia" para "recuperar un territorio en el que hubo muchísimos masones y hasta cinco Logias presentes del que tuvieron que desaparecer como consecuencia de la Guerra Civil".

"Aquí hubo masones fusilados y represaliados, presos primero y ejecutados de manera vil después, y ahora queremos recuperar esa visibilidad, un logro que hemos conseguido tras mucho trabajo y tesón", ha señalado De Alfonso, que ha invitado a la cita a toda persona interesada en "conocer su pasado y ser protagonista de su futuro"

Los masones quieren que su regreso a Ceuta se vea como "un paso de normalidad en las relaciones entre la masonería y la sociedad española" y el primer paso para crear una estructura fija, la futura Logia Hércules, en un territorio no penetrado de nuevo desde que en 1982 se permitió de nuevo su inscripción como asociación. Tampoco hay centros masónicos todavía en partes de Castilla y Andalucía o en Melilla.

Para integrarla se buscan personas "normales" con tres condiciones: hombres, adultos y creyentes [de cualquier religión de "verdad revelada"] que, además, sean "limpios de corazón" y que, condición insoslayable, sean aceptados por unanimidad por el resto de los "hermanos", requisito que no cumple el 50% de los candidatos. "No buscamos cambiar a nadie sino que cada individuo pueda mejorar como persona en un trabajo diario y constante en comunidad", ha señalado De Alfonso. Los interesados pueden ponerse en contacto con la Gran Logia de España o la de Andalucía.

La exclusión de las mujeres responde a "seguir con la tradición milenaria" que así lo estipula. "Se explica a cada candidato y cada uno decide: la masonería está abierta a las mujeres en obediencias que son femeninas exclusivamente o mixtas pero la Gran Logia de España, que representa al 85%, no", ha ampliado el valenciano, que ha puesto de relieve que "el hecho de que cinco alcaldes de Ceuta fuesen masones no es un número pequeño y es bueno que se vea y que se sepa que uno construyó la Casa de los Dragones, que aquí estuvo el centro más importante del antiguo Protectorado...".

"La masonería tiene muchas definiciones distintas pero a mí la que más me gusta es la de 'escuela de formación' o 'escuela de transformación' para conocerse a uno mismo, ser dueño de virtudes y defectos, ser consciente de lo que hay que pulir o mejorar y lograrlo a partir de unos principios masónicos que se transmiten a través de rituales iniciáticos que se transmiten desde hace mil años", ha resumido De Alfonso.

Los "hermanos" no hacen orgías como en las películas ("si no seríamos 30.000 y no 3.000", ha ironizado) ni se "comen niños". "Llevamos años con esa losa terrible promovida por el Franquismo con la historia de la conspiración judeomasónica, de los enemigos internos... Nosotros éramos el culpable con los comunistas, etcétera, de todo para Franco