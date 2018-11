Mateos y su equipo animan a los ceutíes a "marcar la diferencia" practicando la "igualdad"

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha inaugurado formalmente este lunes rodeada por su equipo de altos cargos, desde el director provincial de Educación, Javier Martínez, hasta el territorial del INGESA, Jesús Lopera, pasando por los titulares del Instituto Social de la Marina, el SEPE o el CETI, la exposición 'Practica la igualdad, marca la diferencia', una iniciativa promovida por la Fundación CEPAIM que está financiada por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de España.

Sus paneles podrán verse en las instalaciones de la institución de la Plaza de los Reyes hasta el 26 de noviembre con un objetivo: "Sensibilizar a las organizaciones, entidades y administraciones en materia de igualdad, haciendo especial hincapié en la implicación de los hombres", según ha destacado Mateos, que ha hecho hincapié en que "es necesario que los hombres reflexionen sobre la posición privilegiada que tienen y sobre cómo se ha construido en muchos casos un rol masculino injusto para las mujeres".

"No se trata de culpabilizar al hombre pero hay que acabar con los estereotipos que se encuentran en la base de tantas injusticias y violencias que sufren las mujeres", ha advertido Mateos, que también ha enfatizado que "ser feminista no consiste en querer ser más que los hombres sino ser iguales" y que "hay hombres, por suerte cada vez más, que entienden que no se trata de ver quién es mejor o peor ni de competir por espacios de poder: todo lo contrario, se trata de convivir en igualdad de condiciones, oportunidades y derechos".

En la hora de "entender que los problemas no son sólo problemas de las mujeres sino de la sociedad y, por lo tanto, defendemos que hombres y mujeres se involucren y busquen soluciones conjuntas", la delegada ha remarcado que todos "debemos implicarnos para cambiar este modelo social" alrededor de iniciativas que, como esta, "pretenden abrir un debate, provocar una reflexión sobre el papel del hombre y la mujer en la sociedad del siglo XXI".