Muchos feminismos, un solo machismo

Un encuentro que, además, evidenció las muchas y diferentes sensibilidades del feminismo, especialmente en la mesa de análisis sobre las trampas del machismo y la delgada línea roja que separa a la libertad de elección y el comportamiento aprendido, inducido. El detonante del debate fue una pregunta lanzada al aire por la trabajadora social Alba Corredera pidiendo la opinión ante un simple dibujo en el que se mostraba a dos mujeres, una cubierta de pies a cabeza con un burka, la otra en un minúsculo bikini. “Cuál de las dos es más libre?”, preguntó. Las diferentes reacciones dejaron a la vista el debate abierto en el feminismo, también entre la mirada de Occidente y Oriente. Mientras una parte del reducido auditorio señalaba a la mujer en bikini, la parte que lucía hiyab se sintió aludida.

“Por llevar hiyab no se es menos feminista, no es una cuestión de religión, sino de cultura”, rebatió una chica musulmana desde el público. “”El engranaje te hace creer que eliges lo que quieres, cuando lo que eliges es lo que han decidido para ti”, rebatió la psicóloga Julia Ferreras desde la mesa de debate. Para la diputada socialista Mayda Daoud es también una cuestión de contexto y perspectiva. No es igual de difícil romper barreras en todos los sitios, y alertó sobre el peligro de “occidentalizar” el feminismo. “No podemos hablar de un solo feminismo sin dejar excluidas”, admitió Ferrera.

“Hay muchos feminismo, pero un solo objetivo”, resumió María Miaja, presidenta de EAPN y Mujeres Progresistas, cerrando el debate. Bien lo sabe quien ha militado toda su vida en la izquierda. “Existe un mismo objetivo, aunque haya muchas formas de luchar”, zanjó, evidenciando que feminismos hay muchos. Machismo, solo uno.