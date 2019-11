“Una mujer sobrevive a la terrible agresión de su pareja”, informa el IES Abyla

Las alumnas de segundo del ciclo de Promoción en Igualdad de Género del Instituto de Enseñanza Secundaria Abyla han estado analizando diferentes noticias sobre agresiones machistas en los medios de comunicación como trabajo de cara al Día Internacional de la Eliminación la Violencia Contra la Mujer que se desarrollará en todo el mundo este lunes, 25 de noviembre.

Así el ejercicio final de la actividad ha consistido en la elaboración de un ejemplo genérico de cómo se trata la información sin tener en cuenta la perspectiva de género. Concretamente han redactado una misma noticia, ficticia, tratando de reproducir cómo sería tratada por los medios de un modo rutinario y cómo tendría que ser tratada con esa perspectiva de género.

En ambos textos, que reproducimos a continuación, las alumnas han arrancado incumpliendo una de las primeras normas que recibe cualquier becario al caer en una redacción: jamás de los jamases empieces una información con un adverbio temporal, menos aún si es hoy, ayer o mañana. Además en la noticia que censuran con un recuadro rojo incluyen declaraciones entrecomilladas del supuesto agresor, toda una exclusiva periodística que es en realidad casi un imposible. El ejercicio tiene un final muy del gusto de Hollywood y ni agresor ni víctima pierden la vida, algo que en la realidad en sucesos de este tipo, por desgracia, rara vez ocurre. Aún así el ejercicio resulta tremendamaente interesante. A continuación reproducimos ambos textos.

Noticia sin perspectiva de género:

Un hombre intenta suicidarse al no tener éxito asesinando a su pareja

Hoy 25 de noviembre, Ceuta ha amanecido con otro posible caso de violencia de género. El supuesto agresor, que según sus vecinos es un padre y un marido ejemplar, ha manifestado que no soportaba la infidelidad de su mujer con su mejor amigo y que los celos le hicieron perder los papeles. Y añade: “Intenté dialogar con ella que no atendía a razones, la sujeté para que me escuchara, me dijo que se iba a ir de casa con los niños y la empujé…”

El informe policial recoge que el suceso ocurrido entre las 7 y las 8 de la mañana fue violento, causándole un prolongado sufrimiento a la víctima con la intención de provocarle la muerte. Aprovechando que estaba debilitada tras el golpe por el empujón, la violó, le realizó cortes en el cuello e intentó desfigurarle el rostro.

Al descubrir que su hijo estaba presenciando la escena, comprobó con nerviosismo que ella todavía respiraba e intentaba incorporarse. No soportó la idea de que sus hijos le viesen como un mal padre y decidió tirarse por la ventana.

El matrimonio de origen rumano había tenido siempre una buena convivencia, o al menos el silencio de la víctima así lo corrobora. No dijo en ningún momento a su entorno más cercano que él fuera violento ni interpuso ninguna denuncia.

Los vecinos conmocionados no pueden creer lo sucedido. P.E.I.G sigue con pronóstico grave en el hospital, por otra parte, la suerte acompañó a la presunta víctima y logró salvar su vida.

Noticia con perspectiva de género:

Una mujer sobrevive a la terrible agresión de su pareja

Hoy 25 de noviembre, Ceuta ha amanecido con un caso de violencia de género.

La víctima, una mujer ejemplar y madre de dos hijos, muy querida y apreciada en el vecindario, se recupera de sus heridas en el Hospital Universitario de Ceuta.

El informe policial recoge que el suceso ocurrido entre las 7 y las 8 de la mañana tuvo como finalidad quitarle la vida, pero uno de los hijos que se encontraba en el domicilio consiguió alertar a los vecinos quiénes llamaron al 112.

El supuesto agresor, que se arrojó por la ventana del domicilio familiar, pasará a disposición judicial después de recibir el alta hospitalaria.

Las vecinas y los vecinos han convocado una manifestación de repulsa contra esta agresión machista que tendrá lugar esta misma tarde a las 18 horas en la plaza de los Reyes.

Si estás sufriendo violencia de género, ¡no estás sola!

Este problema nos concierte a todos y todas, y podemos llamar al 016.