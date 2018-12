Los niños ceutíes prefieren a los Reyes Magos y aprecian especialmente a Baltasar

Las Navidades están muy cerca y los más pequeños están esperando ansiosos la llegada de los regalos. Según la página de ofertas 'Blog de Chollos', en España "no hay un acuerdo sobre quién entrega los juguetes a los niños, en algunas casas son los Reyes Magos, en otras Papá Noel, en el País Vasco y en Navarra, el Olentzero y en Cataluña el Caga Tió.

La web ha querido conocer "a quién esperan los niños en cada comunidad autónoma". "En general", los Reyes Magos y Papá Noel son esperados "por igual" en los hogares españoles. Durante las navidades del año pasado, en Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Andalucía y La Rioja se realizaron el mismo número de búsquedas en internet para saber más sobre los Reyes Magos que sobre Papá Noel.

Los niños murcianos, madrileños, extremeños, navarros, ceutíes y melillenses sí tienen una clara preferencia" por Sus Majestades de Oriente a la hora de recibir sus regalos. Sin embargo", el lapón Papá Noel "hace más felices a los más pequeños en la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Aragón y las Islas Baleares". Las únicas excepciones, son las de los niños vascos y navarros, que prefieren que quien traiga un saco lleno de regalos sea el Olentzero.

Los pequeños españoles "no tienen solo una clara preferencia por uno u otro personaje navideño" sino que "también tienen un Rey Mago favorito: Melchor". No hay comunidad autónoma en la que los niños no prefieran que sea este quien se cuele en su casa por las noche y deje las sorpresas cerca del árbol. Baltasar es el segundo Rey más popular, "sobre todo en las Islas Canarias y en Ceuta". Mientras que Gaspar, y su barba castaña, no es el más querido en ninguna región española.