La plantilla de Trace amenaza con dejar de trabajar desde la primera noche de Feria si no cobra ya

Aunque no suele cumplir sus amenazas, el Comité de Empresa de Trace ha vuelto a advertir este martes, a horas de que comience la Feria, de que si a lo largo de la jornada los trabajadores de la plantilla de limpieza pública viaria y recogida de residuos no han percibido en su totalidad e íntegras sus nóminas de julio, el servicio quedará suspendido "al completo".

"Esto ya es un atentado en contra de los trabajadores: todos los meses las hipotecas y los préstamos hay que pagarlos y todos los meses lo estamos haciendo con recargo por hacerlo tarde", ha denunciado el secretario del Comité, Juan Gutiérrez, en una nota a los medios.

En ella ha recordado, como ya hizo a finales de junio, que el Convenio establece que los sueldos deben pagarse "el último día del mes" "independientemente de con la entidad que trabaje". "Estamos a 31 de julio, nadie ha cobrado y no vale que la empresa diga que la Ciudad no paga, pues ese es su problema y nosotros trabajamos para Trace, no para la Administración", ha resumido el órgano de representación.

Trace arrastra, según fuentes de la patronal, tres mensualidades de media sin cobrar, más de cuatro millones de euros en total. La UTE ACC-Joca, que gestiona la EDAR y forma parte del mismo grupo local, dejó de pagar hace dos mess tras encadenar un año sin cobrar de Acemsa.