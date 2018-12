La Plataforma Feminista espera que el Supremo sí condene a La Manada por agresión sexual

La Plataforma Feminista de Ceuta ha rechazado este viernes "de manera frontal" la ratificación de la condena de nueve años de prisión a los miembros de La Manada por un delito de abuso sexual (sin violencia, ni intimidación) y no por violación. "Deseamos que el Tribunal Supremo corrija el criterio de la Audiencia y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que los cinco acusados sean condenados por un delito de agresión sexual", ha apuntado.

"Es un varapalo a la lucha por la igualdad y a los derechos de las mujeres y no podemos permitir", ha advertido, "que esta misógina consideración patriarcal a lo que pueden hacer con nuestro cuerpo sea la tónica general de una idea que está cada vez calando más en la sociedad por la juventud mediante la cultura de la violación, pero que no termina de implantarse gracias a la movilización y a la lucha feminista que ha dejado bien claro que no es no y que no decir sí también es no”.

La Plataforma Feminista sí ve con buenos ojos que "se vaya a modificar el Código Penal para incluir el término violación, pero esto debe hacerse de manera urgente, porque las relaciones sexuales no consentidas deben ser siempre calificadas como delito de violación, tal y como queda recogido en el Convenio de Estambul al que España se sumó en 2014".

Desde su punto de vista es fundamental “legislar desde la perspectiva de género” y ha avanzado que desde el Movimiento Feminista "no van a cesar las manifestaciones contra la cultura patriarcal y contra la violencia de género" porque “es fundamental que la sociedad dignifique los derechos de las mujeres y se entienda que nuestros cuerpos no son mercancías entregadas al deseo sexual de los hombres”.

Para concluir, la Plataforma ha reiterado que “no hay que plantear la lucha desde la represión y no hay que poner el foco en la condena y la venganza, sino en la justicia social y en la consideración de que no es necesaria la resistencia para entender que una mujer no quiera tener sexo aunque haya existido antes un acercamiento”. "La violación es cualquier acto que se ejerza con intimidación, coacción o insinuación persuasora para obtener placer de una mujer sin el consentimiento de ella", ha resumido.