La Plataforma Feminista rechaza el discurso negacionista de la violencia de género

La Plataforma feminista de Ceuta ha remarcado este lunes en un comunicado que la Violencia de Género "constituye un ataque flagrante al derecho de las vidas de las mujeres" y que "negar la evidencia es lo que constituye un drama para miles de mujeres que la sufren". A su juicio, "la recurrente utilización del argumento de las denuncias falsas, sobre todo desde los partidos negacionistas de la violencia de género, está infundado y demuestra una resistencia al reconocimiento de la violencia sobre la mujer como una realidad que ha sido constatada desde todas las instituciones nacionales e internacionales".

"Negar esta realidad es poner más trabas en el ya difícil camino que debe recorrer una mujer desde el momento en que decide salir de una situación de maltrato", ha lamentado la Plataforma, que ha dejado constancia de su "máximo respeto a la labor que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías locales, un trabajo que va más allá de la protección, puesto que son un referente y un apoyo imprescindible en la vida de estas mujeres".

A su juicio "es fundamental que se reconozca la labor de todas las instituciones y organismos que trabajan para la igualdad y en la lucha contra la violencia de género en todos los ámbitos, educativo, judicial, sanitario y social, puesto que desde la unidad y trabajo conjunto es como lograremos una sociedad libre de violencia".

La Plataforma ha recordado que la Fiscalía abrió 14 investigaciones por supuestas denuncias falsas durante todo el año 2018, lo que supone un 0,0083% del total de las 166.961 denuncias que se presentaron el año pasado. "No es lo mismo una denuncia falsa que una ausencia de condena: una denuncia solo es falsa cuando hay una invención de los hechos, no cuando se dicta una resolución absolutoria por no haberse podido probar los hechos, porque la mujer finalmente se acoge al derecho de no declarar o en el caso de sobreseimientos provisionales".

"Esta es la realidad sobre el mito de las denuncias falsas que se utiliza de manera irresponsable, y que dificulta aún más que las mujeres se atrevan a dar el paso de denunciar, lo cual incrementa el riesgo para su integridad e incluso para su vida", ha concluido la Plataforma, que también ha hecho hincapié en que "de las 52 mujeres asesinadas en lo que va de año solo 11 habían denunciado lo que demuestra que la violencia contra la mujer es una lacra que todavía permanece oculta y silenciada".

En Ceuta el pasado año 2018 se interpusieron 280 denuncias, y actualmente hay alrededor de 130 mujeres que en nuestra ciudad están dentro de un sistema de protección policial que comparte la Policía Nacional y Local.