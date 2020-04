Plena inclusión denuncia la multa impuesta a una familia por salir con un hijo con discapacidad intelectual

Plena inclusión Ceuta apela al Gobierno de la Ciudad a tener en cuenta lo recogido en el Real Decreto de estado de alarma, concretamente en lo que se refiere a la excepción que permite a las personas con discapacidad intelectual realizar salidas terapéuticas acompañadas por su persona de apoyo.

Esta organización dirige esta petición al Gobierno de la Ciudad después de que una familia le comunicara que el pasado viernes fue denunciada por la Policía Local en una de estas salidas permitidas en el estado de alarma. Tal y como ha relatado la familia, la Policía Local dio el alto al vehículo en el que viajaban padre e hija, ella con discapacidad intelectual, procediendo a denunciarles por saltarse el confinamiento.

La familia explica que salieron a hacer la compra y a sacar dinero del banco, dos de las excepciones permitidas por el Real Decreto. Además, el padre mostró al agente la tarjeta de discapacidad de su hija, recibiendo por respuesta que no necesita salir porque no tiene autismo ni Síndrome de Down, según señala la familia afectada. Ella también viajaba en el asiento trasero.

Esta familia explica que su intención es siempre colaborar con las autoridades respetando el confinamiento. De hecho, asegura que su hija necesita realizar salidas terapéuticas y que solo la realizó el viernes, cuando fue denunciada por la Policía Local.

Salidas terapéuticas: su importancia

Entre las personas con discapacidad, hay personas que no comprenden por qué deben estar confinadas en sus hogares o no son capaces de adaptarse a dicho confinamiento. Ello genera situaciones de estrés que pueden desencadenar en conductas que por su intensidad, frecuencia o duración impliquen un riesgo para su salud y seguridad o la de quienes conviven con ellas.

Por tanto, en base a motivos de salud y seguridad, tanto de la propia persona como de quienes conviven con ella, resulta imprescindible que puedan contar con la posibilidad de salir a la calle o pasear en coche durante breves periodos de tiempo, debido al efecto terapéutico que para la persona con discapacidad tienen estas salidas.

Por ello, Plena inclusión Ceuta pide al Gobierno de la Ciudad que tenga en cuenta esta excepcionalidad recogida en el Real Decreto y que permite que personas con discapacidad intelectual puedan llevar esta situación de confinamiento de la mejor manera posible, atendiendo también el caso de esta familia que ha sido denunciada durante una salida terapéutica.