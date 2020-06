La Policía Local pide "responsabilidad" a los usuarios de las playas para respetar las normas

La Policía Local ha hecho este miércoles un llamamiento a la "responsabilidad individual" en las playas "y a cumplir con las normas establecidas, como utilizar la mascarilla al abandonarlas; mantener la distancia interpersonal de al menos dos metros con las personas con las que no se conviva tanto en el agua como fuera de ella; vigilar que los menores cumplan las medidas preventivas; no realizar actividades deportivas en grupo; no tirar accesorios de protección a la arena; atender a las recomendaciones de la megafonía y del personal auxiliar en los accesos y arenales, entre otras".

"El respeto a las normas de uso de la playa establecidas en la Ordenanza Reguladora no tienen otra finalidad más que la de facilitar la convivencia y el disfrute de todos en las playas de nuestra ciudad y evitar entre todos una posible propagación del virus o al menos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que así sea", ha recordado el Cuerpo.

La Jefatura se ha comprometido a que "la Policía Local siempre estará presente para velar y ayudar en el cumplimiento de las normas establecidas para nuestras playas con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente".