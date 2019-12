Preparan una asociación y una iniciativa popular al Pleno para remarcar que "la violencia no tiene género"

Mónica Tenorio, amiga del guardia civil que el pasado 12 de junio se suicidó de un disparo que accidentalmente hirió a su ex pareja en las piernas, ha anunciado este martes que prevé impulsar la primera iniciativa popular al Pleno de la Asamblea, para lo que necesita el apoyo de al menos mil residentes que firmen y aporten una fotocopia de sus DNI, con el fin de dejar claro que "la violencia la ejercen ambos sexos" y que "la violencia no tiene género".

Entre los puntos que entrarían en su parte dispositiva estaría comprometer al Gobierno de la Ciudad a "dar apoyo emocional y/o psicológico y asesoramiento a las víctimas de violencia en la familia, independientemente del sexo o la edad"; a "dar apoyo a las víctimas de falsas denuncias por violencia de género"; a mediar ante la Plataforma Feminista para que "se disculpe públicamente" por sus manifestaciones tras el suceso; y a "lograr que no se vulnere la presunción de inocencia del denunciado".

"Mi amigo Brahim se suicidó, noticia que impactó, primero por lo duro de la noticia, porque perdíamos a una gran persona, a un buen hombre... Inundó de dolor el corazón de la gente que le queríamos y todos alzaron la voz y defendieron su nombre de las duras acusaciones que vertieron sobre él estando su cuerpo aun caliente", ha recordado en un comunicado.

Entonces comenzó una "lucha" con concentraciones e intervenciones en los medios para remarcar que era "inocente", incluso "víctima", y denunciando que la Plataforma Feminista "se manifestase públicamente y le condenase tildándole de maltratador, asesino y pistolero cuando el Juzgado no se había pronunciado: a día de hoy no han pedido disculpas por ello pese a que hicieron unas muy duras declaraciones, cosa que no se puede permitir, ya que un hombre por ser hombre no es un maltratador".

Para Tenorio "es triste que una Plataforma que en teoría busca una mejora social y representa a un colectivo" vertiese "acusaciones tan graves" mientras "ninguna plataforma, sindicato o institución salió en defensa de Brahim: nadie le dio el beneficio de la duda y así se vulneró la presunción de inocencia, derecho que los hombres han perdido".

A su juicio "los hombres, por nacer hombres, no son culpables"; "un hombre no viola, viola un violador"; "un hombre no maltrata, maltrata un maltratador"; "un hombre no mata, mata un asesino" y "no se puede criminalizar a nadie por su sexo, raza o religión" porque "victimas pueden ser hombres, mujeres, niños o mayores".

"Los hombres, por desgracia, hoy por hoy se encuentran desamparados, ya que no hay Ley que los proteja y existe una injusta que solo defiende y protege a un sexo, al femenino, aunque dentro del ámbito familiar también hay hombres, niños y mayores que sufren maltrato", entiende Tenorio, madre de un niño y una niña a los que quiere que "la Ley los proteja a ambos por igual, ya que la vida de mi hijo no vale menos que la de su hermana".

Para defender esos postulados también está gestionando la creación de una asociación que se llamará 'Quorum', que según ha dicho "es una palabra que procede del latín y que significa consenso, unanimidad".