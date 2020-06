La presidenta de la AAVV Benzú denuncia amenazas por sus críticas a la gestión de la Ciudad

Rahma Mokhlis, presidenta de la asociación de vecinos de la barriada de Benzú, ha visto como los ‘trols’ de las redes sociales saltaban a la vida real y llegaban a su puerta, profiriendo amenazas y exigiendo que cesaran sus críticas en la red a la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta en su barriada, en especial en las playas, “abandonadas desde hace años”.

Lo que eran rifirrafes en Facebook pasaron a amenazas e intimidaciones en la vida real tras “un clásico de todos los veranos”, explica Rahma Mokhlis, la denuncia del estado lamentable de la playa de la barriada, que no es precisamente una crítica nueva ni subjetiva. Pero esta vez no se conformaron con insultar a través de las redes sociales, esta vez llamaron a su puerta, insultaron, amenazaron “gravemente” y denigraron a ella y a su familia a la vista de los vecinos. Pero Mokhlis ha decidido no callarse y ha colgado un mensaje dedicado a quienes tratan de intimidarla: “Si piensan que con sus amenazas de agresión, mentiras y calumnias para atentar contra mi honor me van a amedrentar, es que no me conocen en absoluto”.

Ceuta al Día ha hablado con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Benzú que cuenta el “espectáculo bochornoso” que ha vivido y que para ella, lamentablemente, no es nuevo, pues se repite en los últimos meses cada vez que hace algo muy habitual en su día a día en redes sociales, denunciar las (muchas) carencias de su barriada, una de las que parece enquistada es el estado de las playas. Y es, curiosamente, cuando reclama la labor de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos cuando tiene problemas, explica. Quiere pensar que es todo cosa de unos “estómagos agradecidos” pero “se dan por aludidos cada vez que critico al consejero de Medio Ambiente”.

“No es nada personal con nadie en concreto, critico la gestión política y lo haría con el consejero de Medio Ambiente o con el presidente o con la delegada del Gobierno”, explica en conversación telefónica con Ceuta al Día. El altercado, “en la misma puerta de mi casa”, subraya, es solo un capítulo. Anteriormente lo han intentado por la vía personal, intentando desacreditarla con insidias y rumores, llegando, explica, a “avisar que me agredirían si me ven por la calle”. Está harta de recibir insultos a través de las redes sociales, pero esto ya es demasiado, denuncia, “intentando hacer daño a mi familia, desacreditándome en lo personal, amenazando gravemente”.

Tras contar en las redes sociales lo sucedido, a Rahma le han llovido los apoyos y las muestras de solidaridad, un motivo más para no callarse. Algo que tampoco tenía pensado hacer.