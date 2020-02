El PSOE alerta de situaciones de riesgo en el Príncipe Felipe y pide al Ejecutivo que intervenga

El PSOE de Ceuta ha visitado este viernes por la mañana el barrio del Príncipe Felipe para comprobar una vez más in situ las múltiples deficiencias que sufren los aproximadamente 30 bloques y 4.000 vecinos que residen en esta vecindad cercana a la frontera y que el líder de la oposición, Manuel Hernández, no ha dudado de calificar su situación de “ostracismo” institucional. Tanto así que han descrito situaciones de riesgo y han clamado al Ejecutivo de la Ciudad que intervenga de un modo decidido para evitar posibles accidentes que pudieran derivar en daños físicos y materiales.

Sótanos inundados en los que se encuentran contadores de luz, cornisas a punto de desprenderse mientras no llega el prometido ARI que lave la cara a las fachadas de los bloques, deficiencias en el mantenimiento de puntos de luz, paradas de autobús sin marquesinas ni ningún tipo de asiento o señal y deficiencias en las redes de saneamiento con filtraciones, componen el habitual catálogo de problemas que dibuja la dejadez institucional de una administración que luce cada año millones en planes de barriadas, que a la vista de los resultados parecen no ser suficientes.

El PSOE reclama las soluciones al barrio que ya contemplaba en su programa electoral con el que compitió en los pasados comicios autonómicos de mayo: “Esas carencias se han convertido en perpetuas y no se solucionan por parte del Ejecutivo Local. La situación es caótica, desesperante y de alarma social”, ha resumido Hernández.

“Las infraestructuras brillan por su ausencia. La red de saneamiento produce graves problemas; hay filtraciones de la red en los diferentes edificios, pero también de aguas pluviales que se acumulan en los subterráneos. Incluso hemos estado visitando algunos cuartos en la parte baja de los edificios donde está la llave de paso y los contadores de luz que están inundados. Esto puede suponer un grave problema y ahí apelamos a que se busque solución por parte del Ejecutivo porque esto no está exento de que cualquier día pueda producirse una desgracia personal. Estamos avisando. El alumbrado público tiene graves deficiencias; la zona del parque infantil, la zona de la pista polideportiva donde las farolas están, pero no hay bombillas o están fundidas. No hay ningún tipo de mantenimiento. El alcantarillado, lo que son los sumideros están totalmente obstruidos con lo que se forman inundaciones en diferentes zonas de la barriada. También deja mucho que desear la pavimentación. Nos llama la atención poderosamente que en una de las paradas que tenemos aquí atrás, donde nos encontramos ahora, una de bus, no hay siquiera un sitio donde puedan refugiarse los propios vecinos que utilizan el servicio de transporte público urbano. Nos demandan que pongan al menos una marquesina o unos asientos donde puedan estar esperando la llegada del autobús. Nos hemos encontrado también cuando veníamos para la barriada, en la zona del perímetro donde están las naves, que continúan las cunetas con muchísima chatarra, partes de coches que han sido desguazados y eso necesita que la ciudad actúe porque da una imagen caótica”, ha repasado Hernández lo observado durante la visita girada en compañía de responsables vecinales.

Se suma a eso la situación de cornisas visiblemente deterioradas y la tardanza en poner en marcha el plan de rehabilitación para el barrio que el Gobierno tiene sobre la mesa desde hace tiempo.

“Estos vecinos tienen o deben tener la misma consideración que cualquier otro vecino que resida en otras zonas de la ciudad. Nosotros desde el PSOE abogamos por la igualdad, la cohesión social y territorial y vamos a estar aquí defendiendo los intereses de la ciudadanía en general y de esta barriada que está en el ostracismo y ya digo que supone una alarma social en la situación en la que se encuentra”, ha explicado Hernández.