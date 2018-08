El PSOE denuncia que Huerta Molino lleva una semana con fallos en el alumbrado público

El PSOE de Ceuta ha denunciado este domingo los fallos continuos que vienen sufriendo los vecinos de Huerta Molino en el alumbrado público de la zona durante toda la última semana. Una situación que su secretario de Barriadas, Juan Gutiérrez, atribuye a la “ineficacia del Gobierno del Partido Popular”.

Gutiérrez cree que “la impresión es que Huerta Molino esta completamente dejada de la mano del Gobierno, con multitud de problemas, pero los vecinos no pueden estar un día más sin alumbrado, no pueden existir Barriadas con estas graves carencias, por culpa de un Gobierno que no se preocupa por el mantenimiento de los servicios básicos”.

Así, los socialistas exigen al Gobierno de Vivas que tome cartas en el asunto y “solucione de inmediato el grave problema que sufren los vecinos de Huerta Molino”.