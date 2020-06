El PSOE denuncia ratas y serpientes en Arroyo Paneque, riesgos de electrocución y exige al Gobierno que actúe

El PSOE de Ceuta ha instado al Gobierno Local del PP a que lleve a cabo una actuación de emergencia y urgente en la barriada de Arroyo Paneque, “en la que las ratas y las serpientes campan por la zona como si de su casa se tratase”, según ha manifestado el secretario de Barriadas del partido, Juan Gutiérrez.

Los socialistas han detectado múltiples deficiencias que presenta la barriada, y después de la visita realizada por Juan Gutiérrez a la misma se puede concluir que el estado que presenta es de total abandono.

Las zonas verdes llevan años sin desbrozar, transitando por su calles se pueden comprobar las chapuzas eléctricas realizadas para que las farolas puedan tener energía, con el consecuente riesgo para los vecinos de poder sufrir las consecuencias de una descarga, según ha relatado la formación a través de un comunicado.

Pero ahí no quedan las cosas, ya que existen brotes continuos de aguas fecales debido a la obstrucción que sufre el sistema de saneamiento. Los enseres abandonados también se apilan en muchas zonas del barrio, que también cuenta con problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

“Basta con visitar la barriada para comprobar las carencias que presentan, aunque los miembros del Gobierno local y sus socios, los de la ultraderecha, deben de entender, como muchas veces explican las redes sociales, que son problemas sin importancia y que los socialistas no salimos del Príncipe”, ha censurado la formación.

“Algo que no nos sorprende a los socialistas, máxime después de comprobar como la ultraderecha rechaza que las personas y las familias que se encuentra en riesgo de exclusión y que no tienen recursos reciban el Ingreso Mínimo Vital, y lo que es peor, los del Partido Popular siguen argumentando que mantienen con ellos acuerdos puntuales porque no piden nada a cambio”, ha explicado Gutiérrez, que recomienda a Vivas “que decida si va a seguir con estos socios o les va a parar los pies de una vez por todas”.