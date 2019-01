La "revolución de la fraternidad" llegará a Ceuta el 9 de febrero para la VI Marcha por la Dignidad

Quieren "otro mundo". Uno "nuevo" donde "quepan todos los mundos", en el que no haya pobreza ni desigualdades, en el que "se cuide la casa común que es nuestro planeta", que sea "feminista" y en el que "migrar sea un derecho". Uno donde "no existan víctimas de las fronteras" y en el que no haya cabida para ningún tipo de política, discurso o exclusión racista" cuya economía sea "social y solidaria" y en el que se garantice un empleo "que fomente la dignidad de la persona con un reparto del tiempo que permita vivir y disfrutar la vida protegiendo los cuidados".

​Estos "revolucionarios" de la "fraternidad global" se llaman Movimiento Matria y se autodefinen como "un grupo de personas de distintas procedencias y trayectorias que lleva año y medio dándole vueltas a la mejor manera de elevar los temas globales a la agenda política, mediática y social para lograr cambios necesarios y urgentes".

En diciembre presentaron su manifiesto y ahora han puesto en marcha una ruta que recorrerá diversos puntos del país y de Andalucía como Málaga y que llegará a Ceuta el 9 de febrero, sábado en el que tendrá lugar la VI Marcha por la Dignidad para conmemorar la muerte de quince migrantes junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal.

"Queremos", explica el movimiento sobre su propósito fundacional, "levantar una bandera de esperanza en medio de la agitación irracional de banderas locales y comenzar a pensar en común como especie. Una única especie, la humanidad, que está a punto de rebasar los límites del planeta en el que vive sin que haya vuelta atrás posible".

Desde su punto de vista "no hay reto político y social más importante" y en estos días toca "luchar por la unidad frente a los retos globales que pueden cambiarlo todo".