Ives, Salma, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Yussuf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumaru, Blais, los nombres de las 15 personas (más un desaparecido y un cuerpo todavía sin identificar) que el 6 de febrero de 2014 buscaban una vida mejor a este lado de la valla pero encontraron la muerte, han vuelto a resonar en la playa del Tarajal siete años después.

Alrededor de 400 personas han recorrido la N354 desde la plaza de África hasta la valla de la frontera del Tarajal para mantener viva la memoria de la tragedia. “Seguiremos viniendo hasta que se haga justicia”, advertía el manifiesto de esta séptima edición del memorial en memoria de las víctimas del 6F y “ por todos los que salieron del desierto y por todos los que yacen en el mar 2.

La VII Marcha por la Dignidad, coordinada por activistas con sede en Ceuta que trabajan para diversas asociaciones no gubernamentales independientes y respaldada por 146 organizaciones de toda España, ha transcurrido sin incidentes, en un ambiente reivindicativo y totalmente pacífico bajo el lema “Contra vuestros muros, construimos puentes”; “ninguna persona es ilegal”; “No más muertes en la frontera” o el muy celebrado “Marlaska, canalla, salta tú la valla”.

En el manifiesto, que se ha leído tras guardar un emotivo minuto de silencio, se ha recordado la secuencia de los hechos de que aquella mañana trágica: “Siete y veinte de la mañana. Hacía frío. Aproximadamente, doscientas personas iban a la carrera aproximándose a la frontera. La policía marroquí intentó frenar al grupo. Siete y cuarenta. Un grupo llegó a la playa e intentó cruzar el espigón del Tarajal. Unos cuantos entraron al mar, querían alcanzar la costa española. Gritos de socorro. Disparos de pelotas de goma”.

Seis años han pasado desde aquel 6 de febrero de 2014. “Un día que marcó un antes y un después en la Frontera Sur”, considera desde la organización. Desde entonces piden “justicia y respeto para las víctimas y sus familias”. “Aquel día quince personas murieron en esta misma playa, intentaban llegar a Europa y les recibieron con pelotas de goma y gases lacrimógenos cuando luchaban por no ahogarse en el mar”.

La Marcha por la Dignidad ha servido para denunciar una vez más la negación de un juicio justo. “Las familias no pueden acudir como denunciantes ya que no se les concede un visado”. Un juicio que, por otra parte, pende de un hilo. El pasado mes de septiembre la jueza archivada el caso pese a considerar que hay indicios suficientes para continuar con el procedimiento, al no haber acusación por parte del Ministerio Fiscal y al acogerse a la doctrina Botín negando la posibilidad de que sean solo las acusaciones particulares quienes continúen adelante con la causa. El archivo está recurrido, pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, pero de momento, “sus muertes siguen impunes”.

Según cifras oficial, en 2019 han muerto 1.319 personas en la Frontera Sur, “aunque sabemos que son más las víctimas del cierre y externalización de fronteras”. “Somos financiados de la represión los inmigrantes en países terceros como Marruecos”, denuncian, “país que sigue reforzando sus fronteras con ayuda de España y la Unión Europea, construyendo una valla repleta de concertinas a escasos metros de la española”.

“Estamos aquí ice la firme convicción de que otra política migratoria es posible, lucharemos porque se respete la dignidad de todas las personas, que se creen vías libres y seguras Poor las que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación, que la acogida y la hospitalidad sean las bases de una relación de igualdad y que haya justicia parta todas las víctimas de ls fronteras. Esta es la séptima vez que hacemos esta marcha hasta el espigón del Tarajal y seguiremos viniendo hasta que haya justicia y reparación para las víctimas y familiares del 6F, hasta que no dejemos de ver muerte, violencia, impunidad, vulneración de leyes y derechos humanos cada día en nuestras fronteras, mientras sigamos viendo cuerpos mutilados en las vallas y vidas arrojadas al mar, que nadie dude que cada año seremos más los que venimos a decir que ninguna persona es ilegal”.