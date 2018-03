Ser mujer en la ciudad con más hombres de España

Dicen las estadísticas que en Ceuta viven, comen, duermen e intentan sobrevivir cada día 84.959 seres humanos. Exactamente 43.034 hombres y 41.925 mujeres conviviendo en la ciudad con el mayor índice de masculinidad de España, la que registra una mayor proporción de hombres frente a mujeres. Una pequeña ciudad ‘masculinizada’ por una elevada natalidad, aleatoriamente más acusada en los varones; bajo la influencia de la presión migratoria, protagonizada mayoritaria por hombres, y con una muy elevada proporción de funcionarios de servicios públicos especialmente masculinos, como Instituciones Penitenciarias, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o el Ejército. Una proporción que, al menos demográficamente, se invertirá definitivamente en 2020 según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, cuando las mujeres se conviertan en mayoría.

De momento, esas 41.925 mujeres se enfrentan a un escenario a priori complicado, a juzgar por las estadísticas.

Empleo

Las perspectivas de una niña ceutí no serían muy halagüeñas si miráramos la vida como una casa de apuesta: una de cada tres mujeres ceutíes no encontrará empleo, algo que sólo han de temer uno de cada cinco chicos, según la tasa de desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas. Una tasa de paro que no deja de aumentar: en 2016 estaba en el 27,3 por ciento y a finales de 2017 superaba el 35,5 por ciento, disparándose entre las mujeres más jóvenes por encima del 50 por ciento.

Y si encuentra empleo ya sabe que corre el serio riesgo de cobrar menos que un hombre. Según el informe «Brecha salarial y techo de cristal» elaborado por la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, las mujeres cobran en Ceuta un 36,6 por ciento menos de media que los hombres, lo que supone la mayor brecha salarial de España. Según este estudio, las mujeres en Ceuta tienen un salario medio de 17.902 euros al año, lo que supone 6.559 euros menos que los hombres. Repetimos: 6.559 euros menos.

Esa hipotética mujer ceutí que llegue a esta ciudad en este 2018 casi seguro soñará, como lo hace buena parte de los ceutíes, con ser funcionaria y esquivar definitivamente el fantasma del paro y la inseguridad laboral. En la función pública le esperan, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, 9.143 trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas, 6.367 varones y 2.776 mujeres, que solo son mayoría (109 a 81) en Justicia. En las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan en la ciudad 1.022 hombres y solo 70 féminas y en las Fuerzas Armadas son 2.898 varones por solo 278 mujeres.

Educación

Un panorama parecido, ligeramente mejor si acaso, pero igual de poco halagüeño le espera a una mujer ceutí en el panorama educativo. Según los últimos datos del MECD, la tasa bruta de población ceutí femenina que finaliza los estudios de Bachillerato se sitúa en el 39,2v por ciento, cuatro punto por encima de la masculina pero muy lejos de la media nacional, que llega al 62,6%. La tasa de abandono escolar prematuro de las jóvenes ceutíes es también la más alta de España (24,4%) y Ceuta es una de las pocas regiones en las que supera a la de los chicos (19,3%).

Pobreza

El riesgo de pobreza, el otro problema latente de Ceuta, acecha especialmente a las mujeres en Ceuta. Según el estudio ‘Las condiciones de vida de la población de Ceuta’ encargó en 2013 la Consejería de Asuntos Sociales, el 41 por ciento de las unidades familiares de la ciudad tiene “dificultades o muchas dificultades” para llegar a fin de mes pero cuando esos hogares están encabezados por una mujer, la dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes se eleva hasta el 61 por ciento.

Esperanza de vida

Esas 41.925 no son solo cifras, pero es lo más parecido a acercarnos un poco a su realidad. A su vida. Mujeres que, por ver el lado positivo, tendrán una esperanza de vida 83,75 años, mayor que la de los hombres que no alcanza los 78 años. Cuando se jubilen a los 65 (si les deja Montoro), elas tendrán aún 20 años por delante, ellos 17, según la tabla de la esperanza de vida a los 65. Eso sí, contando con que los ceutíes están entre los que menor esperanza de vida tienen de España.

Familia

41.995 mujeres ceutíes de las que, según el INE, 33.200 tienen más de 16 años, 2.600 son extranjeras, un centenar de la Unión Europea. 17.000 están solteras y otras tantas casadas, 600 con menos de 24 años. 3.900 viudas, 400 separadas y 1.600 divorciadas.

La mayoría tiene su primer hijo a los 28 años, dos años antes que la media nacional. Más de cuatro mil son madres solteras, frente a los 1.300 hombres que cuidan solos de sus hijos.

2.200 mujeres viven solas frente a 2.400 hombres. Una similitud engañosa, pues apenas 200 mujeres de menos 54 años viven solas, una décima parte que en el caso de los hombres, que roza los 2000. Una proporción que se invierte en los mayores de 65 años donde nos encontramos con que 1.700 mujeres viven solas frente a solo 400 hombres.

En el modelo de hogar elegido también encontramos sorprendentes diferencias. Así, por ejemplo, 200 mujeres ceutíes viven en hogares con amigos o compañeros con los que no les une ningún lazo parental, siempre sus mujeres pues este modelo de hogar no se da entre mujeres. También sabemos que ellas tardan menos en abandonar el hogar familiar. Según el IBNE en Ceuta alrededor 19.400 hombres viven son sus padres frente a 15.000 mujeres.

Hábitos de vida

Las mujeres ceutíes hacen tanto deporte como los hombres, según el estudio de condiciones de vida del INE, salen y disfrutan de la vida social en parecida proporción que sus compañeros, y ven la televisión y se informan en parecida proporción. Ellas usan más Internet y las redes sociales, según el INE, pero dedican mucho menos tiempo a sus aficiones que los hombres. Una cuarta parte de los hombres dedica una parte del día a sus hobbies, mientras solo una de cada diez mujeres lo hace. Quizá porque nueve de cada diez dedica al menos cuatro horas al día a labores dedicadas al hogar y la familia mientras solo el 54 por ciento de los hombres lo hace, dedicando solo una hora y media.