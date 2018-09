La Virgen de África y Ganesh, juntos otra vez: La respuesta de la comunidad hindú al obispo

Hace justo un año, medio mundo puso sus ojos en Ceuta por una noticia con improbables protagonistas: El Obispado de Cádiz prohíbe la entrada de Ganesh en la Iglesia de Nuestra Señora de África. El titular y las imágenes de fieles cristianos e hindúes cantando al unísono una salve rociera a la Virgen de África dieron la vuelta al mundo: el Obispado había hecho más por la promoción de la multiculturalidad de Ceuta con un gesto que el Gobierno en décadas. Pero, trece años después, los hindúes han tenido que renunciar a una parte de su tradición y, aunque resignados y en parte molestos, han acatado sin ruido la decisión del Obispado.

Un desplante al que la comunidad hindú ha respondido con lo que la sabiduría popular llama un guantazo sin mano. Junto a la imagen de Ganesh lucía hoy en el templo hindú el Simpecado de la Virgen de África, cedido por la Asociación de Vecinos del Centro para la festividad del dios de la fortuna

Ramesh Chandiramani, presidente de la comunidad hindú de Ceuta admitía a Ceuta al Día en vísperas de la festividad que es un fastidio, pero nada puede hacer la comunidad de Ceuta ante la decisión del Obispado de Cádiz y Ceuta que dirige Rafael Zornoza Boy, que ya transmitió en marzo mediante una carta, que no se admitirá la entrada “de una deidad” en un templo cristiano. Pero, pese a renunciar a la tradicional visita a la Patrona no renuncian a sus tradiciones y la procesión de Ganesh, antes de embarcar para adentrarse en el mar, hará un aparada en el Puente del Cristo donde realizarán una ofrenda.

¿Cómo podemos decir ahora que esta es la ciudad de las cuatro culturas?”, se pregunta el ex consejero.

La lección de Ganesh

Sin ruido, sin polémica, la comunidad hindú ha encajado el desplante del Obispado. “Es su casa”, se resigna Premi Mirchandani en conversación con Ceuta al Día. Pero sigue sin entenderlo. “¿Y los trece años de antes qué, no pasaba nada?”, pegunta lamentando el daño a la imagen de multiculturalidad de Ceuta. “¿Cómo podemos decir ahora que esta es la ciudad de las cuatro culturas?”, se pregunta el ex consejero.

Precisamente, la familia Mirchandani ha sido la encargada estos años de organizar la festividad de Ganesh, testigo que cederá a partir de ahora a Ramesh Chandiramani. “Lo dejo en las mejores manos”, afirmó Mirchandani.

“No tendrás otros dioses delante de mí” (Éxodo 20:3-5) “porque yo soy Dios, y no hay otro, y nadie hay semejante a mí” Isaías 46:9.

El monoteísmo es lo que tiene

Pero la respuesta a la negativa del Obispado a admitir otras deidades es relativamente sencilla. Se trata de un dogma, una verdad inapelable y que no admite, o no debería admitir, la existencia de otras divinidades que no sean la suya. Es lo que tienen las religiones monoteístas, subsiste un sustrato de intolerancia implícita a su condición. El Antiguo y el Nuevo Testamento y todos los libros que componen la Biblia están repletos de avisos: “No haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro; no os {los} haréis” (Éxodo 20.23); “no tendrás otros dioses delante de mí” (Éxodo 20:3-5) “porque yo soy Dios, y no hay otro, y nadie hay semejante a mí” Isaías 46:9. Un monoteísmo que depende de la perspectiva. Si se pregunta a los cristianos protestantes, tacharán de “idólatra” a la iglesia católica Romana por su culto a la Virgen y a la pléyade de santos. Cuestión de perspectivas cuestión de dogmas.

“Aunque soy hindú el padre nuestro es una oración que aprendí desde pequeña”, explicaba Sony Lalwani

Dogmas que chocan frontalmente con la visión más amplia de los hindúes, una religión politeísta en la que el sincretismo es parte de su carácter, incluyendo a divinidades ajenas a su tradición, como es el caso de Ceuta, donde los ceutíes de religión hindú también consideran a la virgen de África su patrona. “Aunque soy hindú el padre nuestro es una oración que aprendí desde pequeña”, explicaba Sony Lalwani en la ceremonia oficial de la festividad de Ganesh. Instantes antes, una mujer acaba de cantar un Padre Nuestro emocionando al público que llenaba el templo, hindúes, autoridades, curioso y hasta un turista japonés.

La agenda de Ganesh

Des de las 11.00 horas de este jueves, Ganesh estará en el Templo Hindú para el primero de los aartis, como se denomina el ritual de adoración, junt as una pequeña figura de la Virgen de África que también acompañará a Ganesh e su procesión. A las 18.30 horas de este jueves, tendrán lugar los cánticos en honor a Ganesh y desde las 20.00 horas, tendrá lugar el aarti.

La segunda jornada festiva para la comunidad hindú arrancará a las 11.30 horas con un nuevo aarti y desde las 17.00 horas, la imagen de Ganesh procesionará por las calles de Ceuta en dirección a su viaje al mar.