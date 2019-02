Los socialistas reclaman al Gobierno que fije los contenedores para evitar daños por temporales

El PSOE de Ceuta, a través de su secretario de Barriadas, Juan Gutiérrez, ha reclamado al Gobierno de la Ciudad –y no es la primera vez- que revise y fije los puntos de contenedores de la ciudad para evitar daños mayores los días, en los que como este viernes, los temporales de viento azotan con dureza a Ceuta.

La reclamación llega al hilo de las demandas de los vecinos de Benzú, pero bien podrían hacerse extensivas al resto de la ciudad habida cuenta de la multitud de contenedores que se vieron desplazados por el viento durante la madrugada del jueves al viernes, ocasionando en algunos casos obstáculos para el tráfico rodado.

“Los contenedores los días de temporal, al no estar fijados al suelo, suponen un grave riesgo para los vecinos y vecinas de la barriada, se encuentran totalmente fuera de su lugar por las fuertes rachas de viento, en ocasiones los vehículos de los vecinos han sufrido fuertes golpes, al no estar los contenedores fijados. Exigimos al Gobierno del Partido Popular, la fijación inmediata, para evitar daños mayores. Esta situación es similar a la que sucede en varias zonas de la ciudad, donde los contenedores no están fijados”, ha explicado Gutiérrez.

Así el PSOE reitera la exigencia de fijar los contenedores a lo largo y ancho de Ceuta para evitar daños mayores a los vecinos al tiempo que señala la falta de actuación del Gobierno como responsable de la situación y de los daños y perjuicios que pueda sufrir la vecindad de Ceuta.