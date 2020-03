Soldados critican que las unidades ceutíes sigan operando "con normalidad" y "sin precaución"

Un grupo de soldados ha plasmado este martes en un comunicado firmado por 'Militares anónimos' el malestar que se ha extendido desde este lunes en distintos cuarteles de la ciudad en relación con un supuesto incumplimiento de la medidas de prevención del contagio del coronavirus impuestas para el conjunto de la población por el Gobierno bajo el Estado de Alarma.

Según su denuncia pública, en unidades como Regulares "desde primera hora no han tenido ninguna precaución por nosotros: no se mantiene un margen de seguridad entre los cientos de efectivos que hay trabajando diariamente". Cada jornada, aseguran, se programa "el trabajo rutinario, nada extraordinario, por lo que en el caso de que se nos necesite y estemos contagiados o acabemos enfermos no podremos estar al 100% para esa labor que deberíamos estar".

"Constantemente estamos en contacto o teniendo encuentros ya sean en pasillos, oficinas, patios, etcétera, y no nos han proporcionado ningún material de protección, la plantilla no se ha reducido ni distribuido y todo sigue con normalidad hasta el punto de que este miércoles se ha previsto una jornada ampliada hasta las 18.00 ó 19.00 horas para preparar 'Los 300' aún sabiéndose que no se va a realizar, exponiéndonos aún más sin ningún sentido", han añadido.

"Indignados", "cansados" y "por supuesto asustados, ya no sólo por nosotros sino también por nuestras familias, no vemos necesario que esto se lleve de esta manera sin buscar alternativas, unos servicios mínimos o rotativos para no 'caer' todos y estar al 100% cuando se nos necesite y no para hacer solo un trabajo rutinario", han resumido.

Otros miembros de la dotación de las Fuerzas Armadas en la Ciudad han lamentado en declaraciones a Ceutaldia.com que en lo que va de semana se hayan mantenido programados ejercicios de tiro "que obligan al desplazamiento de 10 ó 12 personas en el mismo camión" y que "las distancias de seguridad solo se respetan en la formación de primera hora".

"El calendario semanal de planeamiento e instrucción se mantiene y a los soldados a los que se ha ordenado que permanezcan en aislamiento por haber venido de Madrid y otras zonas de más riesgo se les ha negado pasar la cuarentena en sus unidades", han añadido incidiendo en que operan "sin guantes ni mascarillas" e incluso con material ("equipos") recién traído de la capital.

Fuentes de la Comandancia General de Ceuta han subrayado que "todas las medidas establecidas se cumplen a rajatabla" y que la obligación del Ejército es "mantener sus capacidades" para atender los requerimientos que les sean trasladadados. "El mando es el primer interesado en evitar riesgos para estar bien y poder servir a los demás", han resumido. La dotación local, integrada por más de 3.000 efectivos, ha comenzado la semana con un índice de actividad del 98%.