Terrazas al 50 por ciento, reuniones de hasta 10 personas y chapuzas en casa, las novedades de hoy

El Gobierno de la Nación ha hecho oficial este sábado que solicitará durante la próxima semana una nueva prórroga del estado de alarma y por consiguiente del confinamiento para seguir adelante con la progresiva apertura de la vida económica y social del país en las famosas 4 fases, que desembocan en la no menos mítica ya ‘nueva normalidad’. Pero además ha anunciado algunas medidas y novedades que en su mayoría harán que la vida sea un poco más agradable en los próximos días.

Por ejemplo, desde este lunes algunas islas, como Formentera en Baleáres y las más pequeñas de las Islas Canarias entrarán de lleno en la denominada fase 1 o inicial, mientras el resto del país sigue en esa fase de preparación o cero. Eso obligará a que el Gobierno publique este domingo un nuevo decreto en el Boletín Oficial del Estado donde se detallará qué se podrá hacer en la fase 1, a la que previsiblemente y si nada se tuerce entrará Ceuta a partir del próximo lunes 11 de enero.

Y algunas de esas medidas que ya disfrutarán los isleños desde este lunes incluyen novedades y concreciones importantes. Por ejemplo, el Gobierno ha rectificado el porcentaje de mesas que podrán disponer en esa fase (lunes 11 en Ceuta previsiblemente) los locales de hostelería, cafeterías, bares de tapas y restaurantes. En principio anunció hace sólo unos días que serían el 30 por ciento de las que recogiera su licencia anterior al confinamiento aunque ya abría la puerta a que cada municipio se moviera para permitir una ampliación del espacio de la vía pública ocupado lo que permitiría de facto incrementar ese porcentaje. Esa puerta sigue abierta, pero el Gobierno tras escuchar las quejas del sector (en Ceuta por ejemplo veían inviable la apertura en esas condiciones) ha accedido a incrementar ese porcentaje hasta el 50 por ciento.

Esto es, a partir del 11 de mayo, si Ceuta entra en la fase 1, de momento parece que lo haría, los locales de hostelería podrán disponer sobre la vía pública la mitad, una de cada dos mesas, de las que tuvieran antes de que se decretara el Estado de Alarma. Si a eso se suma el compromiso del propio presidente Vivas hecho público este sábado para permitir la ampliación del espacio a ocupar, parece que salvo sorpresa habrá terrazas el día 11 y ya no será tan difícil como parecía encontrar una mesa en la que sentarse.

Un hostelero ha relatado este sábado a Ceutaldia.com como un cliente habitual le había reservado mesa para toda la semana a partir del día 11 cada día.

Y más aún, el Gobierno ha clarificado otro punto que estaba siendo origen de múltiples polémicas ¿cuántas personas podrían reunirse a partir de que se entre en la fase 1? Este sábado ha dado respuesta: 10 personas. Y no sólo en espacios públicos, como las terrazas, también en los domicilios particulares. Pero eso sí, siempre respetando las distancias de seguridad de 2 metros y excluyendo a los colectivos de riesgo de las mismas.

También para la fase 1 se prevé se alivien las restricciones en el uso de los vehículos. Permitiendo viajar en el mismo coche a toda la familia y si no conviven juntos hasta a a 2 personas por fila.

A partir de este mismo lunes, día 4

Y aunque todo eso será a partir del lunes 11 si Ceuta accede finalmente a esa fase 1 del desconfinamiento, hay también medidas que entrarán en vigor con carácter inmediato en todo el territorio. Desde este lunes el uso de mascarillas en los transportes públicos es obligatorio. Para ello el Gobierno ha anunciado el reparto masivo por millones de unidades (unos 12) de estas mascarillas en los nodos de transporte de todo el país.

También desde este lunes se podrán volver a realizar trabajos de reformas en los hogares. Se trataba del único sector de la construcción que aún no había podido volver al trabajo. Se permiten las reformas en hogares y locales, aunque eso sí, con estrictas medidas de precaución y requisitos. Por ejemplo, no pueden estar habitados, no pueden tener contacto con los vecinos los trabajadores y tampoco podrán hacer uso de las zonas comunes.

También desde este mismo lunes, muchos comercios vuelven a la actividad mediante el sistema de cita previa. Pero no es el único requisito que el Gobierno ha puesto en la re apertura. Los comercios con menos de 400 metros cuadrados de superficie (los centros comerciales tardarán más en regresar a la actividad) tendrán que extremar la higiene. Lo que previsiblemente recogerá el Boletín Oficial del Estado de este domingo es una obligación de limpiar el local dos veces al día, una de ellas al final de la jornada, lavar todos los uniformes después de usarlos, y ser exhaustivo con los probadores: cada vez que se usen habrá que limpiarlos. No se podrán usar los servicios de los establecimientos salvo fuerza mayor. Y los mayores de 70 años tendrán acceso preferente en los mismos horarios que se han habilitado para sus paseos de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, una medida, esta última, que se prevé se mantenga en la fase 1.